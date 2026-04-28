Brabantse clubs in de race voor promotie naar Eredivisie: dit is hun route

Het beloven spannende weken te worden in de play-offs: maar liefst drie Brabantse voetbalclubs strijden voor een plek in de Eredivisie. Willem II, RKC Waalwijk en FC Den Bosch hopen volgend seizoen weer op het hoogste niveau te mogen voetballen. Maar wat moeten de clubs doen om te promoveren naar de Eredivisie?

Eerste speelronde De eerste speelronde gaat dinsdagavond van start. RKC Waalwijk opent de play-offs met een wedstrijd tegen Roda JC in Kerkrade. Vrijdagavond 1 mei volgt de return in Waalwijk.

Terwijl de meeste voetballers uit de eerste divisie al aan het genieten zijn van hun vakantie, moeten een aantal clubs juist nu aan de bak.

Tweede speelronde

De twee winnaars uit de eerste ronde stromen na deze wedstrijden door naar de tweede speelronde. Daar staan De Graafschap en Willem II hen als tegenstanders op te wachten.

Als RKC Waalwijk doorgaat naar de tweede ronde mag de club zich opmaken voor een Brabants onderonsje. Op 5 en 9 mei wachten dan duels met Willem II. Omdat Willem II als derde eindigde in de Keuken Kampioen Divisie, stromen de Tilburgers pas in de tweede speelronde in. Lukt het de Waalwijkers niet om Roda JC de baas te blijven dan wordt de club uit Kerkrade de tegenstander van de Tilburgers.

Aan de andere kant van het speelschema kan het Brabantse succes snel ten einde komen. Als het Den Bosch niet lukt om van Almere te winnen, neemt Almere City het op tegen De Graafschap. Lukt het de Bosschenaren wel, dan zijn zij degenen die tegen de club uit Doetinchem mogen spelen op 6 en 9 mei.

Derde speelronde

De clubs die in de tweede speelronde hun tegenstander de baas blijven, plaatsen zich voor de derde ronde en spelen dan tegen elkaar. Het nog even afwachten of dit dubbele treffen ook een Brabants onderonsje oplevert. Maar de kans is aanwezig dat op 13 en 16 mei RKC of Willem II het opneemt tegen FC Den Bosch.

Finale

Het team dat uiteindelijk als winnaar van de derde ronde uit de bus komt, neemt het ten slotte in de finale van de play-offs op tegen de nummer 16 uit de Eredivisie. Onduidelijk is op dit moment welke club dit zal worden, maar dit zou ook nog NAC kunnen zijn. Met nog drie duels te gaan staan de Bredanaars nu op plek 17 op vijf punten van Telstar. Het finale-tweeluik wordt op 20 en 23 mei gespeeld.