'Levensgevaarlijke' achtervolging op de A59: 'Man schuwt geen enkel risico'

Levensgevaarlijk. Zo noemt de politie de capriolen van een automobilist tijdens een achtervolging door de politie op de A59 bij Heusden zondagavond. De bestuurder van de auto reed zichzelf uiteindelijk klem en werd opgepakt. De bestuurder schuwde geen enkel risico, meldt de politie dinsdag op social media.

Agenten wilden de automobilist op de A59 bij Heusden zondagavond controleren omdat zij vermoedden dat hij met een ongeldig verklaard rijbewijs reed. De bestuurder leek - nadat de politie hem hiervoor een teken gaf - te stoppen, maar hij ging er vervolgens onder meer via de vluchtstrook vandoor.

Wat volgde was volgens de politie een 'levensgevaarlijke' achtervolging, waarbij de man met hoge snelheid over de vluchtstrook reed, andere weggebruikers op korte afstand passeerde en bumperkleefde.

Verstoppen op industrieterein

Na het nemen van een afrit probeerde de bestuurder zich te verstoppen op een industrieterrein. Het duurde alleen niet lang voordat de man zichzelf klemreed, waarna agenten hem direct konden aanhouden.

In de auto vond de politie een forse hoeveelheid verdovende middelen. De bestuurder wordt verdacht van een hele waslijst aan overtredingen, waaronder gevaarlijk rijgedrag, het negeren van een stopteken, rijden met een ongeldig rijbewijs en mogelijk rijden onder invloed.

Volgens de politie was het niet de eerste keer dat de man op de vlucht sloeg en zonder geldig rijbewijs reed. Zijn auto is daarom in beslag genomen.