'Om te huilen', nog altijd wachtlijst voor bootjes maar ook lege ligplekken

Lege ligplaatsen voor plezierbootjes voor je deur, maar zelf geen plek kunnen krijgen. Een jaar geleden trokken Marc Laurijssen en Simon van Ingen daarover bij de gemeente Breda aan de bel. De gemeente beloofde onderzoek en verbetering, maar twaalf maanden later is de heldere conclusie dat er niets is veranderd.

De wachtlijst voor ligplaatsen voor plezierbootjes in Breda bestaat nog steeds en is nog altijd gesloten: nieuwe plekken worden alleen uitgegeven als iemand stopt. Maar ondertussen is er aan de singels in de stad volgens bewoners nog altijd sprake van lege ligplaatsen. Voor Simon van Ingen is dat vlak bij zijn huis bijvoorbeeld elke dag zichtbaar: "Er ligt bij ons al drie jaar een plek vrij waar niemand komt, maar wij kunnen geen ligplaats krijgen. Misschien moeten we zelf maar een sticker maken voor ons bootje en daar het nummer op zetten."

"Er is in een jaar tijd geen moer gebeurd."

Iets verderop zijn er ook nog altijd de twintig 'nieuwe' ligplaatsen die in 2021 al werden gerealiseerd. Die mogen niet gebruikt worden omdat de gemeente Breda eerst onderzoek wil doen naar de recreatiedruk in de singel en de impact op de natuur. Een onderzoek dat werd aangekondigd voor 2025, maar dat nog altijd niet heeft plaatsgevonden. Volgens de gemeente omdat de benodigde data verouderd zijn. Het leidt tot grote frustratie bij de mensen die al jaren wachten op een ligplaats voor hun plezierbootje. Boosheid maakt inmiddels plaats voor cynisme. "Er is in een jaar tijd geen moer gebeurd", zegt bewoner Marc Laurijssen. "Wat een verrassing! Je moet er bijna om lachen, maar eigenlijk is het om te huilen."

In totaal 320 ligplaatsen Breda heeft 320 ligplaatsen voor plezierbootjes en het verloop is minimaal. Er worden momenteel geen vergunningen afgegeven en de wachtlijst (nu met 100 personen) is gesloten. Het vaarbeleid in Breda hangt nauw samen met de Kader Richtlijn Water. Deze KRW geeft de verplichting om de waterkwaliteit en ecologische kwaliteit op orde te hebben. Varen in de singels heeft hier effect op.

De gemeente Breda belooft opnieuw beterschap en kondigt wederom onderzoek aan. "De gebruikte gegevens uit 2021 en 2022 bleken niet actueel genoeg", laat ze vanuit het stadskantoor weten. Daarom worden volgens de gemeente nieuwe metingen gedaan om te bekijken hoe intensief de singels worden gebruikt. Voor het onderzoek zal ook worden gesproken met ondernemers, met natuur- en milieuorganisaties en met bewoners. De verwachting is dat het onderzoek pas eind dit jaar klaar is: "Hierna kan het beleid worden opgesteld." Simon van Ingen moet het allemaal nog zien. "Lekker dan, nu het nieuwe vaarseizoen al aangebroken is", zegt hij. "Ik had eerlijk gezegd ook niks anders verwacht en zag dit wel aankomen. Het gaat al jaren zo en ik voel me eigenlijk een beetje voorgelogen." "Nieuw onderzoek?", besluit Laurijssen schertsend. "Wat gaan ze doen dan? Bootjes tellen? En daarna zeker weer een paar jaar nadenken. Het is gewoon waardeloos."

Marc Laurijssen ziet alleen maar lege ligplaatsen voor zijn deur.