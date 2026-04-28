Lokale partij uit Eindhoven maakt bezwaar tegen naam Progressief Nederland

Een groep lokale partijen, waaronder een partij in Eindhoven, maakt formeel bezwaar tegen Progressief Nederland (PRO), de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. ProVeenendaal heeft samen met acht andere partijen een beroepschrift ingediend bij de Raad van State tegen de goedkeuring van de naamsverandering door de Kiesraad. Ze vinden de naam van de landelijke fusiepartij verwarrend.

PRO Eindhoven is eind december opgericht door de 24-jarige Dick Sloots. De partij behaalde geen zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar.

Naast ProVeenendaal en PRO Eindhoven doen ook Pro Hengelo, Pro Duiven, PRO Scherpenzeel, Progressief Zoeterwoude, Pro Vlissingen, Pro3 en Pro! Oude IJsselstreek mee aan het bezwaar. Mogelijk sluiten andere partijen zich later nog aan.

"Lokale PRO/Progressief-partijen opereren zelfstandig en onafhankelijk", schrijft ProVeenendaal in een persbericht. "Zij willen niet automatisch worden geassocieerd met een landelijke partij, ongeacht ideologische overeenkomsten of verschillen."