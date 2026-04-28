Jonge PSV-fans ontmoeten hun helden in Eindhoven tijdens open training

Vanuit het hele land waren er PSV-fans afgereisd naar Eindhoven voor de open training van de landskampioen. Die vond dinsdagochtend plaats in het Philips Stadion. Na de training namen de spelers uitgebreid de tijd om met fans op de foto te gaan. Zo ook de fans Thijs (12) en Isa (9).

De twee kinderen zaten op de tribune te kijken naar de training. Ze kwamen helemaal uit Rotterdam om naar de spelers te kijken. "Wij zijn gisteravond al naar oma gegaan. Die woont gelukkig in Eindhoven", vertelt Thijs.

Isa heeft een mooi kunstwerk gemaakt. Haar broer weet aan wie ze het moet geven: "Peter Bosz. Hij leidt het team heel goed", zegt hij. Wel moet Thijs een geheim toegeven. "Ik ben ook een beetje voor Feyenoord. Mijn moeder komt uit Eindhoven en is voor PSV. Maar als ze tegen elkaar spelen, juich ik wel voor PSV." Hij zou later ook wel in Eindhoven willen wonen. Voor Thijs en Isa is het de eerste keer bij PSV. "Maar ik vind het Philips Stadion mooier dan De Kuip", zegt Thijs.

PSV trainde een uurtje en zodra Peter Bosz de partij affloot, stormde het publiek naar de hekken om een foto en handtekening te scoren van hun favoriete speler. "We mochten eigenlijk niet rennen, maar ik ben toch vanaf de derde rij naar beneden gesprint. Want als je niet vooraan stond, had je weinig kans", zegt een andere fan trots, met handtekeningen van Matej Kovár, Armando Obispo en Ryan Flamingo op zak.

Blessures

Aanwezige fans konden dinsdag zien dat de ziekenboeg bij PSV steeds kleiner wordt. Zo stonden Ruben van Bommel en Alassane Pléa ook weer op het veld. Beiden misten bijna het hele seizoen door een knieblessure. De twee trainden deels mee met de groep, maar moesten tijdens het partijspel toekijken.

Jerdy Schouten kampt ook met een zware knieblessure. Daarnaast was ook Ismael Saibari niet op de training te zien; hij is nog geblesseerd.