Massale vechtpartij in Uden, 21-jarige man opgepakt

Vandaag om 14:11 • Aangepast vandaag om 14:27
Grote vechtpartij in Uden tijdens Koningsdag (foto: DTV Nieuws).
Bij een vechtpartij aan de Violierstraat in Uden waren maandagavond zo'n veertig mensen betrokken. De politie hield een 21-jarige man uit Someren aan.

De melding van de vechtpartij kwam bij de politie binnen rond kwart over negen 's avonds, meldt Dtv Nieuws. Op dat moment was het druk in het centrum vanwege de festiviteiten rond Koningsdag. Toen de politie met meerdere eenheden aankwam, was de vechtpartij al gestopt.

De aangehouden man uit Someren zit nog vast en wordt gehoord. Volgens de politie was de aanleiding van de vechtpartij waarschijnlijk een opstootje tussen twee groepen. Verder onderzoek moet duidelijk maken wat er precies is gebeurd.

