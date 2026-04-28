Advertentie
Lange file op de A2 bij Eindhoven na botsing vrachtauto's
Vandaag om 14:17 • Aangepast vandaag om 15:15
Twee vrachtwagens zijn dinsdagmiddag op de A2 bij Eindhoven op elkaar gebotst. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt De Hogt. De botsing zorgde voor een lange file richting Maastricht. Sinds drie uur is de weg weer helemaal open.
Twee rijstroken in die richting waren dicht. De zware berger was aanwezig om te helpen, meldde Rijkswaterstaat Verkeersinformatie.
Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.
Advertentie
Advertentie