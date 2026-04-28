Overname is rond: Frans transportbedrijf neemt Vos Logistics uit Oss over

Het Franse transportbedrijf Jacky Perrenot heeft Vos Logistics uit Oss definitief overgenomen. De deal moest eerder nog worden goedgekeurd door toezichthouders. Dat is nu gebeurd, meldt Vos op de eigen website. De overname is onderdeel van een internationaal groeiplan van de Franse transport- en logistiekonderneming.

Vos Logistics, met 2400 medewerkers in Nederland en meer dan 12.000 in heel Europa, heeft een omzet van 370 miljoen euro. Het bedrijf heeft nog zes andere vestigingen in Nederland: in Helmond, Roosendaal, Nederweert, Maastricht, Woerden en Zwartsluis.

"Voor Vos Logistics betekent dit het begin van een nieuw hoofdstuk", zegt CEO Frank Verhoeven. "Door ons aan te sluiten bij Jacky Perrenot creëren we extra groeikansen, terwijl we vasthouden aan wat ons onderscheidt: sterke en duurzame klantrelaties."

De overname is een belangrijke fase in de ontwikkeling van de Jacky Perrenot Group, stelt voorzitter Philippe Givone. "Die stelt ons in staat om onze Europese schaal te vergroten en onze klanten een nog sterker en concurrerender dienstenportfolio te bieden."

CEO Philippe Cuoc van het Franse bedrijf noemt Vos Logistics een 'sterke speler met veel expertise'. "De organisatie zal een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van de transformatie van onze sector en het verder uitbouwen van onze aanwezigheid in Europa."