NAC in rechtbank en vrees voor personeelstekorten: dit mag je niet missen

NAC Breda zat in de rechtbank voor een kort geding, vrees voor personeelstekorten door vergrijzing en Brabantse voetbalclubs in de race voor promotie in de Eredivisie. Deze vijf verhalen moet je vandaag gelezen hebben.

NAC strijdt niet alleen op het veld tegen degradatie, maar ook in de rechtbank in Utrecht. Daar diende dinsdagochtend de behandeling van het kort geding dat de club heeft aangespannen tegen de KNVB. NAC wil dat de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles van 15 maart (6-0 nederlaag) opnieuw wordt gespeeld. De reden: het meespelen van Dean James, die niet-speelgerechtigd was. Lees het verhaal hier.

Lees ook NAC houdt vast aan overspelen duel met Go Ahead, KNVB voorziet dan chaos

NAC stapte naar de rechter om een 6-0 nederlaag tegen Go Ahead Eagles over te laten spelen, omdat Dean James volgens de club niet speelgerechtigd was. De KNVB vreest chaos als het duel opnieuw moet worden gespeeld: het zou volgens de bond gaan om 133 wedstrijden in de Eredivisie en 104 in de Keuken Kampioen Divisie. De rechter doet maandag om 12.00 uur uitspraak in deze zaak, die bekendstaat als 'paspoortgate'. Lees hier het hele verhaal.

Lees ook Maandag uitspraak in 'paspoortgate': kort geding NAC klaar voor vandaag

NAC-directeur Remco Oversier wil na het kort geding niet vooruitlopen op de uitspraak van de rechter. Hij snapt dat NAC zich niet geliefd heeft gemaakt in voetballand, maar benadrukt dat elke supporter zal begrijpen dat je een wedstrijd wil spelen volgens de regels. KNVB-directeur Marianne van Leeuwen noemt het 'onwijs vervelend' dat de bond tegenover NAC in de rechtszaal staat. Check het hier.

Lees ook NAC-directeur wil na kort geding niet vooruitlopen op uitspraak rechter

Werkgevers in Brabant maken zich zorgen over personeelstekorten door vergrijzing. In onze provincie is elf procent van de werknemers 60 jaar of ouder, vooral in de industrie, bouw en het openbaar bestuur worden problemen verwacht. Het UWV adviseert werkgevers meer in te zetten op kennisoverdracht en interne scholing om de arbeidsmarktkrapte op te vangen. Hier lees je het verhaal.

Lees ook Werkgevers in Brabant vrezen personeelstekorten door vergrijzing

Drie Brabantse voetbalclubs strijden in de play-offs om een plek in de Eredivisie: Willem II, RKC Waalwijk en FC Den Bosch hopen volgend seizoen weer op het hoogste niveau te voetballen. RKC opent dinsdagavond tegen Roda JC, FC Den Bosch speelt woensdagavond tegen Almere City en Willem II stroomt in de tweede ronde in. De finale wordt op 20 en 23 mei gespeeld tegen de nummer 16 uit de Eredivisie. Lees hier het hele verhaal.