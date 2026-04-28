ChipSoft: alle door hackers gestolen data vernietigd

De patiëntengegevens die zijn gestolen bij de hack bij softwareleverancier ChipSoft zijn nergens gepubliceerd en de gegevens zijn vernietigd. Dat meldt het bedrijf in een verklaring op de eigen website. Het gaat ook om gegevens van Brabanders die zijn gestolen bij een hack.

Een aantal Brabantse huisartspraktijken, waaronder Fonkelzorg met vestigingen in Den Bosch, Uden, Oss en Eindhoven, Huisartsenpraktijk Heikant in Veldhoven en Huisartsenpraktijk Boschdijk in Eindhoven, waarschuwden hun patiënten voor verdachte telefoontjes, mailtjes, sms'jes en appjes.

Deze gestolen gegevens zijn volgens het bedrijf nu vernietigd. "Onze

cybersecurity-experts hebben bevestigd dat deze vernietiging op technisch juiste wijze heeft plaatsgevonden", staat in de verklaring. Of er geld aan de hackers is betaald, meldt ChipSoft er niet bij.

De hack bij softwareleverancier ChipSoft heeft weinig grote gevolgen gehad voor de Brabantse ziekenhuizen die gebruikmaken van de systemen van het bedrijf. Het Bravis en het Bernhoven Ziekenhuis haalden hun patiëntenportaal enige tijd uit voorzorg offline.

