Reeks natuurbranden op defensieterrein, Marechaussee schaalt op

In het bosgebied tussen Middelbeers en de Oirschotse Heide gaat de Koninklijke Marechaussee extra patrouilles inzetten. In het gebied, dat van Defensie is, zijn de afgelopen zes dagen elke dag branden geweest. Een woordvoerder van de Marechaussee noemt het 'uitzonderlijk' dat er in zo’n korte tijd meerdere branden op dezelfde plek waren.

Uit het onderzoek naar de brand van dinsdag zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen. “Dat betekent niet dat we opzet kunnen uitsluiten, maar tot nu toe is het nog niet vindbaar."

In augustus en september vorig jaar brak er door een rookgranaat tijdens een militaire oefening brand uit op de heide. Volgens de marechaussee kan dat voor nu worden uitgesloten. "Er waren geen eenheden aan het oefenen."

Zichtbaarheid vergroot

Om een beter beeld te krijgen van wat er speelt, wordt de zichtbaarheid in het gebied vergroot. “Deze branden hebben onze aandacht. Daarom zetten we meerdere eenheden in.”

De brandweer onderzoekt of er overeenkomsten zijn tussen de verschillende branden. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost sloot dinsdag brandstichting niet uit. “Het begint op te vallen. De vuurhaarden liggen een stuk van de gebaande paden af, je moet er echt inlopen wil je iets aanrichten."