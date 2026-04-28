Navigatie overslaan

Reeks natuurbranden op defensieterrein, Marechaussee schaalt op

Vandaag om 19:56 • Aangepast vandaag om 21:43
Voor de vijfde keer brand in een bosgebied in vier dagen in Middelbeers (foto's: Persbureau Heitink).

In het bosgebied tussen Middelbeers en de Oirschotse Heide gaat de Koninklijke Marechaussee extra patrouilles inzetten. In het gebied, dat van Defensie is, zijn de afgelopen zes dagen elke dag branden geweest. Een woordvoerder van de Marechaussee noemt het 'uitzonderlijk' dat er in zo’n korte tijd meerdere branden op dezelfde plek waren.

Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Uit het onderzoek naar de brand van dinsdag zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen. “Dat betekent niet dat we opzet kunnen uitsluiten, maar tot nu toe is het nog niet vindbaar."

In augustus en september vorig jaar brak er door een rookgranaat tijdens een militaire oefening brand uit op de heide. Volgens de marechaussee kan dat voor nu worden uitgesloten. "Er waren geen eenheden aan het oefenen."

Zichtbaarheid vergroot
Om een beter beeld te krijgen van wat er speelt, wordt de zichtbaarheid in het gebied vergroot. “Deze branden hebben onze aandacht. Daarom zetten we meerdere eenheden in.”

De brandweer onderzoekt of er overeenkomsten zijn tussen de verschillende branden. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost sloot dinsdag brandstichting niet uit. “Het begint op te vallen. De vuurhaarden liggen een stuk van de gebaande paden af, je moet er echt inlopen wil je iets aanrichten."

De marechaussee maakt een rondje in het bos (foto: Sem van Rijssel / Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
