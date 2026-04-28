Politie met kogelwerende vesten pakt twee jongens van 13 op met nepwapens

De politie heeft dinsdag in Tilburg twee 13-jarige jongens aangehouden omdat zij met nepwapens rondliepen. Zij zouden deze nepwapens mogelijk op de Koningsdagmarkt aan de Korvelseweg gekocht hebben.

Volgens de politie schrokken omstanders en belden zij de politie. Eén van de twee jongens werd aangehouden in de Jan Heijnstraat. De ander werd later opgepakt in de Sophiastraat.

De politie benadrukt dat van een afstand niet te zien is of een wapen echt of nep is. "Als wij een melding krijgen dat er iemand met een vuurwapen rondloopt, dan nemen wij zo'n melding bloedserieus en gaan we handelen alsof er een echt wapen in het spel is."

Risico's

Agenten dragen in zulke situaties kogelwerende vesten en nemen geen enkel risico. "Dus óók met het risico dat wij zelf ons wapen moeten trekken en/of gebruiken."

In dit geval is dat niet gebeurd. "Maar het risico is dus wel degelijk aanwezig." Wapens, die moeilijk van echte te onderscheiden, zijn daarom ook verboden in Nederland. "Koop ze dus niet!"