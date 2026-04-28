RKC en Roda JC spelen gelijk in eerste duel play-offs om promotie

RKC Waalwijk en Roda JC hebben in de eerste van twee wedstrijden in de play-offs om promotie naar de Eredivisie met 1-1 gelijkgespeeld. Lang leek RKC te winnen, maar Roda wist in de laatste minuut van de wedstrijd langszij te komen. De winnaar van het tweeluik treft in de volgende ronde Willem II.

In de eerste helft kregen beide ploegen grote kansen op de openingstreffer. RKC-spits Jesper Uneken kwam op slag van rust zelfs oog in oog te staan met Roda-doelman Justin Treichel, maar zijn zwakke schot werd gekeerd door de Duitser.

In de 52e minuut opende Denilho Cleonise de score namens RKC. De verdediging van Roda wist een hoge voorzet vanaf de flank niet weg te werken, waarna de vleugelspeler de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de kruising krulde. In de vijfde minuut van de blessuretijd schoot Tomas Kalinauskas Roda op gelijke hoogte. De return is vrijdagavond in Waalwijk.