Zon schijnt volop, maar het water is nog koud: zo neem je veilig een duik

Vrijdag lijkt het even volop zomer te worden, met temperaturen die lokaal richting de 26 graden gaan. Dat zorgt ervoor dat veel mensen recreatieplassen opzoeken voor verkoeling. Maar wie daarbij het water in duikt, moet zich niet laten misleiden: met zo’n 14 à 15 graden is dat nog verrassend koud. Reddingsbrigades waarschuwen daarom om goed op te letten en geven tips voor een veilige duik.

Ga nooit alleen Het duurt een paar weken voordat water opwarmt. Als je toch een frisse duik wilt nemen, is Van Kempens belangrijkste tip: ga nooit alleen. "Als er iets gebeurt, dan is er altijd iemand die kan helpen. Ook voor ouders met kinderen: blijf in de buurt en houd ze in het zicht."

Dat veel mensen een handdoekje neerleggen bij een natuurplas weet ook Joost van Kempen, bestuurslid bij de Bossche Reddingsbrigade in Den Bosch. Maar volgens hem zullen de meesten vrijdag niet verder komen dan pootjebaden. "Het water is een graad of veertien of vijftien. Zwemmen zie je nu nog weinig, behalve de diehards die het hele jaar door buiten zwemmen", zegt hij.

Het is volgens hem ook belangrijk om goed naar je lichaam te luisteren. Zijn advies is om niet in één keer het water in te gaan, maar om je lichaam aan de temperatuur te laten wennen. "Dan merk je langzaam of je het fijn vindt."

Kramp is een van de risico's die je loopt tijdens het zwemmen. "Je voelt het meestal aankomen. Dan worden je benen zwaar", vertelt hij. Mocht je dat overkomen, dan is het goed om op je rug te gaan drijven. "Die houding is het minst vermoeiend. Als het lukt, dan moet je zo snel mogelijk uit het water komen."

Onderkoelingsgevaar

Christian Mous, voorzitter van Reddingsbrigade Bergen op Zoom, waarschuwt ook voor onderkoelingsgevaar als het water nog koud is. "Je gaat rillen, je bewustzijn wordt minder. Het kan snel gaan zonder dat je het in de gaten hebt", zegt hij. "Het is ook een stukje overschatting van jezelf. Dat je denkt: 'dat red ik wel'."

Maar het wordt volgens hem wel riskant om onderkoeld in het water te zijn. Het lichaam gaat dan delen uitschakelen om bloed naar de vitale delen te sturen. "Je moet dan echt actief opgewarmd worden."

Daarnaast is het misschien verleidelijk om een biertje of wijntje in je koelbox te stoppen voor tijdens je stranddag, maar het drinken van alcohol raadt de voorzitter sterk af. "Je loopt het risico jezelf te overschatten in het water. Ook koel je twee keer zo snel af en dat heb je minder goed in de gaten."