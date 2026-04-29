Brand in achtertuin in Cuijk, bewoners geëvacueerd

In de achtertuin van een huis aan de Wezelhof in Cuijk is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Bewoners van meerdere huizen in de straat werden uit huis gehaald.

Er raakte niemand gewond. De tuin waar de brand woedde, is na de brand zwartgeblakerd. De schade is groot. Ook de benedenverdieping van het huis liep schade op.

De bewoners van het huis zijn ergens anders ondergebracht. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.