Huis in Cuijk flink beschadigd en tuin zwartgeblakerd na brand

Vandaag om 05:33 • Aangepast vandaag om 09:32

In de achtertuin van een huis aan de Wezelhof in Cuijk is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken. Bewoners van meerdere huizen in de straat moesten hun huis uit.

Redactie

Er raakte niemand gewond. De tuin waar de brand woedde, is na de brand zwartgeblakerd. De schade is groot. Ook de benedenverdieping van het huis liep schade op.

De bewoners van het getroffen huis zijn ergens anders ondergebracht. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk.

  Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
    Foto: SK-Media/Persbureau Heitink.
