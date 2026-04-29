Politie valt huis in Andel binnen en vindt explosief

Vandaag om 05:51 • Aangepast vandaag om 09:28

Bij een inval in een huis aan de Kennedylaan in Andel heeft de politie dinsdagmiddag een explosief gevonden. Na de vondst van het explosief werd de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. 

De politie viel het huis dinsdagmiddag tussen vijf en zes uur binnen. Specialisten van de EOD hebben ruim een uur onderzoek gedaan in het huis en verschillende spullen veiliggesteld. De spullen zijn meegenomen in een ijzeren kist.

De politie deed nog tot ongeveer middernacht onderzoek in het huis.

  Foto: Persbureau Heitink.
