Burgemeester Mark Buijs van Roosendaal ernstig gewond bij ongeluk

De Roosendaalse burgemeester Mark Buijs is dinsdag ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeluk in Scharendijke in Zeeland. De gemeente Roosendaal laat weten dat het onduidelijk is hoe het nu met hem gaat.

Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag rond half zes. De gemeente Roosendaal zegt dat het vermoedelijk om een eenzijdig ongeluk gaat, waarbij Buijs ten val kwam met zijn fiets. Hij heeft daarbij hoofdletsel opgelopen en is met spoed naar het Erasmusziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Volgens Omroep Zeeland kwamen ambulance en politie op de melding van het ongeluk af, maar bleek het slachtoffer er zo ernstig aan toe dat er ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De politie heeft lang onderzoek gedaan op de plek van het ongeval. Ook zijn er getuigenverklaringen opgenomen van omwonenden.

Steunbetuiging gemeente Roosendaal

"Met bezorgdheid hebben we kennisgenomen van een verkeersongeval, waarbij burgemeester Mark Buijs ernstig gewond is geraakt", laat de gemeente Roosendaal in een statement weten. "Mark was op dat moment in gezelschap van zijn vrouw Christel. Wij wensen Mark, zijn vrouw Christel, hun gezin, familie en naasten veel kracht en beterschap."

Toestand onduidelijk

Hoe het nu met de burgemeester gaat, is volgens de gemeente onduidelijk. "Op dit moment is nog niet alle informatie bekend. Wij vragen iedereen de familie de rust te gunnen die nu nodig is."

Mark Buijs werd in 2024 burgemeester van Roosendaal. Hij was eerder burgemeester van Boxtel en Oosterhout. Hij is getrouwd en heeft twee zoons.