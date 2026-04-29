Brabant investeert 1,4 miljoen euro in België voor schoon water hier

De provincie Brabant heeft 1,4 miljoen euro geïnvesteerd in een duurzaam waterfilter over de grens in België. Het fosfaatfilter moet vervuild grondwater op een natuurlijke manier zuiveren, voordat het naar natuurgebied de Groote Meer bij Ossendrecht stroomt.

Het volledig door Brabant bekostigde systeem is het tweede filter dat wordt geplaatst om te voorkomen dat meststoffen als fosfaat in de natuur belanden. In 2020 werd in hetzelfde gebied het eerste filter geïnstalleerd om de meststoffen uit het water te krijgen. Vanwege de goede ervaring daarmee gaat die aanpak nu verder.

Bij deze natuurlijke manier van filteren wordt gebruikgemaakt van een laag ijzerzand, een restproduct van drinkwaterzuivering. Als het water met fosfaat door deze zandlaag gaat, blijft het fosfaat daarin achter. De meststoffen, zoals de fosfaten, komen van een voormalig landbouwgebied dat tegenwoordig een groot bekken is waar water wordt opgevangen in Grenspark Kalmthoutse Heide.

Fosfaat Fosfaat zorgt ervoor dat natuurbeheerders bijvoorbeeld berken- en dennenbomen zien oprukken ten koste van andere soorten in natuurgebieden als de Groote Meer.

Samenwerking

Volgens de provincie is de investering het resultaat van jarenlange nauwe samenwerking tussen Vlaamse en Brabantse overheden en natuurorganisaties binnen het Grenspark Kalmthoutse Heide.

De Brabantse gedeputeerde Hagar Roijackers van Natuur en Milieu is blij met de goede samenwerking met Vlaanderen. "Natuur en water stoppen nu eenmaal niet bij landsgrenzen", geft ze aan. Met deze maatregelen voorzien we het gebied van zuiver water dat ten goede komt aan de biodiversiteit in de Groote Meer en verder ook in natuurgebied de Brabantse Wal. De waterhuishouding is verbeterd, waardoor het nieuwe ecosysteem veel meer tegen een stootje kan."