Komende dagen op en top lenteweer, vrijdag zelfs zomers warm

Haal die korte broek maar uit de kast, want deze woensdag, donderdag én vrijdag kunnen we genieten van zonovergoten dagen met een strakblauwe lucht. Vrijdag doet het met 25 tot 26 graden zelfs zomers aan. "In het weekend wordt het iets minder mooi, maar aan de temperaturen ligt het niet", zegt Jeroen Elferink, meteoroloog bij Weerplaza.

Donderdag wordt het nog een stukje warmer. Het kan dan lokaal 23 graden worden. "De wind neemt iedere dag langzaam in kracht af en draait steeds meer in zuidoostelijke richting", vertelt de weerman. "Daardoor wordt warme lucht aangevoerd."

Woensdag is het al een mooie, zonnige dag. "Het wordt vandaag tussen de 20 en 22 graden", zegt Elferink. "De oostenwind zou de enige spelbreker kunnen zijn, al waait het wel een fractie minder hard dan dinsdag."

Als je van warmte en zon houdt, wordt vrijdag de beste dag. Dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen van 25 graden, of lokaal zelfs 26.

Regen in het weekend

In het weekend verandert het weerbeeld wat. "Het wordt iets minder mooi, maar aan de temperatuur ligt het niet. Zaterdag is het nog altijd 23 tot 24 graden, lokaal misschien 25. De luchtvochtigheid is dan een stuk hoger en de wind speelt amper een rol, waardoor de gevoelstemperatuur warmer kan uitpakken."

Wel zijn er meer wolkenvelden en zaterdagmiddag kan er een bui met onweer vallen. Zondag neemt de temperatuur wat verder af en wordt het tussen de 19 en 22 graden. Er zijn veel wolkenvelden en in de loop van de dag neemt de regen toe.

Volgens meteoroloog Elferink hebben we zeker niets te klagen: "Drie zonovergoten dagen, van zonsopgang tot zonsondergang, en in het weekend nog prima temperaturen. Het kan veel slechter eind april, begin mei."