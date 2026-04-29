Teun krijgt zijn gestolen scootmobiel terug, verdachte (21) opgepakt

Teun van Maurik, een bekende blikjesverzamelaar in Tilburg, krijgt zijn gestolen scootmobiel terug. Zijn karretje werd zondagnacht, Koningsnacht, gestolen. De politie meldt woensdag dat voor de diefstal een 21-jarige man is opgepakt. Van Maurik rijdt vaak rond op zijn scootmobiel in Tilburg om blikjes bij elkaar te sprokkelen, maar dit weekend was hij zijn belangrijke vervoermiddel dus plots kwijt.

Van Maurik en de medewerkers van de coffeeshop hadden wel een vermoeden wie hiervoor verantwoordelijk was. Dinsdagavond kwam die vermeende dader weer naar de coffeeshop en het personeel schakelde direct de politie in. Agenten kwamen en hielden 21-jarige man aan.

Van Maurik zat de afgelopen dagen in zak en as. Zondagnacht stopte hij bij coffeeshop Pasja op de Bredaseweg om een joint te halen. Toen hij een paar minuten later weer buiten stond, was zijn scootmobiel van de aardbodem verdwenen.

'Eerst tot rust komen'

Van Maurik hoorde dinsdagavond van de politie dat er een verdachte is opgepakt en dat hij zijn scootmobiel weer terugkrijgt. Zijn emoties zitten woensdag nog steeds hoog. "Ik heb zoveel reacties gekregen, positief en negatief", zegt hij. "Mensen roepen van alles en het blijft maar doorgaan."

Hij kreeg de afgelopen dagen van verschillende kanten een nieuwe scootmobiel aangeboden. Wanneer hij zijn eigen scootmobiel weer terugkrijgt, weet hij niet. "Ik ben blij als dit allemaal achter de rug is. Ik denk wel dat ik weer blikjes ga verzamelen, maar ik moet eerst tot rust komen."

Moeilijk leven

Sinds de Tilburgse kermis van 2024 weet heel Tilburg wie Teun van Maurik (59) is. Hij verzamelde toen meer dan achtduizend blikken. Sindsdien is hij een bekend gezicht in de stad, waar hij op zijn scootmobiel de omgeving afspeurt naar blikjes en flesjes om in te leveren.

Van Maurik heeft een moeilijk leven gehad. Vóór zijn eerste herseninfarct in 2015 had hij een eigen glas- en kozijnenbedrijf. Toen sloeg het noodlot toe. Naast drie herseninfarcten brak hij ook nog twee keer zijn rug. Het verzamelen van lege blikken en flessen is voor hem een noodzakelijke bezigheid: met de opbrengst van het statiegeld vult hij zijn uitkering aan.