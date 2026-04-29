Arbeidsinspectie wil alsnog vervolging na bedreigingen bij afvaldienst

De Arbeidsinspectie vindt dat de mensen die inspecteurs hebben bedreigd bij de afvalstoffendienst aan de Treurenberg in Den Bosch alsnog strafrechtelijk vervolgd moeten worden. Daarom is de inspectie een juridische procedure gestart.

Medewerkers van de Arbeidsinspectie werden tijdens controles bedreigd door werknemers van de afvalstoffendienst. De inspectie vond plaats vanwege veiligheidsproblemen en een groot aantal ongelukken op de werkvloer. De bedreigde inspecteurs deden aangifte. Vanwege de gespannen situatie kwamen inspecteurs later zelfs onder politiebegeleiding naar de locatie. Ook een veiligheidsadviseur van de gemeente zegt te zijn bedreigd met de dood en deed aangifte.

Met de juridische stap wil de Arbeidsinspectie afdwingen dat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak opnieuw beoordeelt. Het gaat om een zogeheten artikel 12-procedure. Daarbij vraagt de inspectie het gerechtshof om te kijken naar het besluit van het OM om de zaak niet verder te onderzoeken. Het OM besloot in 2024 dat niet te doen, omdat het volgens hen om een ‘civielrechtelijk geschil’ ging. Het hof kan bepalen dat die beslissing onterecht was en alsnog vervolging gelasten.

Besloten procedure

Een woordvoerder van de Arbeidsinspectie bevestigt dat de artikel 12-procedure is gestart. "Wij willen dat het OM deze zaak heroverweegt en dat dit naar de rechter gaat." Het is niet bekend om hoeveel verdachten het precies gaat en hoe de bedreigingen eruitzagen. 'We doen geen uitspraken over individuele kwesties."

De zaak ligt nu bij het gerechtshof in Den Bosch. Een woordvoerder laat weten dat er inderdaad een artikel 12-procedure loopt, ook wel een beklagprocedure genoemd. Omdat het om een besloten procedure gaat, wil het hof er verder niets over zeggen. Eerst worden getuigen gehoord.