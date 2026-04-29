Felle bosbrand in Oosterhout langs de A27
Vandaag om 12:26 • Aangepast vandaag om 12:43
In een bosgebied langs de snelweg A27 bij Oosterhout woedde woensdagmiddag een felle brand. De brandweer kwam ter plaatse. Iets na middaguur was de brand onder controle.
Volgens een 112-correspondent van Omroep Brabant was er veel rook. De brand woedde in een bosgebied. Er werd door de brandweer opgeschaald naar middelbrand.
Door de aanhoudende droogte vinden er de laatste tijd veel kleine bosbranden plaats in Brabantse bosgebieden.
