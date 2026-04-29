Frietbakker Danial kreeg klappen bij FC Den Bosch, personeel trekt aan bel

Na de wedstrijd tussen FC Den Bosch en ADO Den Haag is vrijdagavond een medewerker van de catering mishandeld door een groep mannen. Het slachtoffer kreeg meerdere klappen en trappen. "Ik zag het niet eens aankomen en ineens stonden er zes man om me heen", zegt hij. Volgens medewerkers is het geen incident op zichzelf: zij spreken van een patroon van agressie, intimidatie en discriminatie tegen horecapersoneel rond wedstrijden in Den Bosch.

"Ik sta daar acht, negen uur lang keihard voor iedereen friet te bakken", vertelt slachtoffer Danial. "En dan word je om zoiets kleins in elkaar geslagen. Dat moet gewoon niet kunnen." De mishandeling ontstond toen Danial een fatbike onder de frietwagen weghaalde. "Dat ding lag onder de wagen en was gevaarlijk", zegt de 25-jarige student. "Dus ik heb 'm netjes aan de kant gezet." Kort daarna escaleerde de situatie. "Ineens kreeg ik een klap. Ik zag 'm niet eens aankomen. Daarna stonden er vijf, zes man om me heen." Volgens Danial liep het snel uit de hand. "Ze begonnen me te slaan en te schoppen. Ik probeerde de wagen in te vluchten, maar zelfs toen trapten ze nog tegen mijn been. De huisarts zegt dat mijn spieren beschadigd zijn."

Volgens zijn collega's is het niet de eerste keer dat situaties bij FC Den Bosch uit de hand lopen. Dit seizoen waren er al meerdere ernstige incidenten. "Het is niet alleen geweld", zegt een collega van Danial. "Het begint vaak met uitschelden, bedreigen of mensen die gratis spullen eisen. Als je dat weigert, kan het escaleren."

De problemen doen zich vooral voor bij de verkooppunten bij het vak met uitsupporters en de M-Side, de harde kern van FC Den Bosch. Ook discriminatie is hier volgens de medewerkers een terugkerend probleem. "Het uitschelden gebeurt bijna standaard", zegt een andere medewerker. "Als iemand er anders uitziet, bijvoorbeeld een hoofddoek draagt, dan krijg je het nog zwaarder te verduren."

"Er zijn mensen die twijfelen of ze nog terug willen komen."

De verkooppunten in het stadion worden voornamelijk door studenten bemand, geleverd door het (uitzend)bedrijf HP Events. Ook die maken zich zorgen. "Ze haken hierdoor af", zegt eigenaar Dollevoet. "Of ze willen op bepaalde plaatsen in het stadion niet meer werken. Dit moet stoppen. Ik wil iedereen oproepen om gewoon normaal te doen." Het jonge personeel krijgt heel wat voor de kiezen. "Er werken mensen van 16, 17 jaar", zegt iemand. "Die krijgen dan van alles naar hun hoofd geslingerd. Discriminatie, scheldwoorden... Je zegt bijna vooraf: je moet hier tegen kunnen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk niet normaal." De studenten werken voor het uitzendbureau ook voor andere clubs in Brabant. Maar dit soort gedrag komt volgens hen vooral bij FC Den Bosch voor. "Wij werken ook bij acht voetbalclubs in Nederland", zegt een medewerker. "Maar wat hier gebeurt, zie je daar echt niet op deze schaal."

"FC Den Bosch moet misschien maar beveiligers wegzetten."