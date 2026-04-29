Helmondse 'coach' beweert dat kwark en lijnzaadolie beter is dan chemo

Mensen die kanker hebben doen er goed aan om geen chemotherapie te ondergaan. Dat is althans de stellige overtuiging van Anne Eißfeller. De Helmondse gezondheidscoach zegt kankerpatiënten bij te staan en adviseert hen om onder meer kwark met lijnzaadolie te eten in plaats van chemotherapie.

Het tv-programma BOOS dook in de praktijken van Anne Eißfeller. Op haar site zegt de Helmondse, in maart nog verkiesbaar voor de lokale afdeling van Forum voor Democratie, dat ze 'gerichte ondersteuning geeft door voeding en supplementen'. Ze zegt inspiratie hiervoor te halen uit de ideeën van de Duitse chemicus Johanna Budwig. "En Budwig beweert dat een dieet met veel kwark en lijnzaadolie kanker zou kunnen verhelpen", zegt BOOS-presentator Tim Hofman. "En wellicht ten overvloede: ook hiervoor ontbreekt elk wetenschappelijk bewijs. Maar op haar website doet Anne er toch alles aan om nieuwe klanten te overtuigen van haar behandelingen."

"Gezondheid is geen toeval, het is een keuze."

Volgens BOOS beweert de Helmondse dat 'geen ziekte ongeneesbaar is en de ervaring mij gelijk geeft'. Op de site van Eißfeller geeft ze voorbeelden van hoe haar behandeling aan zou slaan. Zo zou de tumor van iemand met borstkanker binnen zes weken fors gekrompen zijn. Ook zou volgens Eißfeller een terminale patiënt met lymfeklierkanker binnen acht weken weer gezond zijn, mede dankzij haar adviezen. "Gezondheid is geen toeval, het is een keuze. Alleen wie actief meewerkt kan de best mogelijke resultaten behalen", beweert Eißfeller. In de uitzending van BOOS gaat de Helmondse in gesprek met een man die zegt lymfeklierkanker te hebben. Na een eerste chemobehandeling is de kanker terug en is de man op zoek naar andere opties dan chemotherapie. "Chemokuren zijn kankerverwekkend. Het maakt het lichaam kapot en tast voornamelijk gezonde cellen aan en is gemaakt om mensen te doden", zegt Eißfeller in undercoverbeelden in de uitzending.

"Mijn ervaring is dat ik het beter kan dan de arts."