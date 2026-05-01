5 Victoriaanse dames rinkelen bij kringloop in Breda: 'Charmant geheel'

Een bijzondere set figuren is deze week bij Parels Breda opgedoken. Volgens Raymond Tillieu gaat het om vijf bronzen ‘lady bells’: kleine tafelbellen in de vorm van dames in Victoriaanse kleding met wijde rokken. Op het eerste gezicht lijken het gewone beeldjes, maar ze blijken daadwerkelijk te rinkelen.

“Het zijn eigenlijk beeldjes, totdat je doorhebt dat het ook echt bellen zijn”, zegt Raymond. “Die combinatie verraste ons meteen.” Vijf unieke exemplaren

De vijf bellen vormen samen één set, maar ze zijn allemaal verschillend. “Elke dame heeft haar eigen houding en details, waardoor ze samen een heel charmant geheel vormen”, legt Raymond uit. Juist dat verschil in uitstraling maakt de set opvallend. De zogenoemde lady bells komen uit de Victoriaanse tijd en bleven populair tot in de vroege twintigste eeuw. Ze werden gebruikt als tafelbel om bediening te roepen of bijvoorbeeld om aandacht te trekken in huis.

Meer dan alleen decoratie

Tegelijkertijd waren ze ook bedoeld als showstukken, als onderdeel van het interieur. “Zelfs alledaagse voorwerpen moesten mooi zijn. Er werd veel aandacht besteed aan vorm, mode en uitstraling, zelfs bij iets simpels als een bel.”

Volgens Raymond is die aandacht voor de decoratieve waarde duidelijk terug te zien in de details van de kleding en de verschillende houdingen van de figuren. Niet iedereen herkent het meteen: “De functie is niet meteen duidelijk. Veel mensen zien alleen een decoratief beeldje en lopen door, terwijl er juist een leuk verhaal achter zit.” Blikvanger in huis

Tegenwoordig zijn de bellen vooral geschikt als decoratie. Ze kunnen op een plank, in een vitrinekast of op een bureau worden gezet. Ze kunnen als set bij elkaar staan of los door de ruimte worden verdeeld.

Volgens Raymond passen ze goed in een klassiek of brocante interieur, maar steken ze ook mooi af in een modern huis. “Het zijn objecten waar je steeds naar blijft kijken en die meteen karakter geven aan een ruimte.” Bijzondere details

Vooral liefhebbers van vintage, geschiedenis en bijzondere details zullen hierin iets herkennen. Bijzondere sets als deze blijven meestal niet lang staan. “Liefhebbers herkennen dit soort items meteen.” De set van vijf bronzen tafelbellen kost 74,50 euro.