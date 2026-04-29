Gigantische knikkerbaan geopend bij kinderboerderij: 'Verleert het nooit'

Wie denkt dat knikkeren echt iets was van vroeger, heeft het mis. Bij kinderboerderij De Elzenhoek in Oss is sinds woensdag een 24 meter lange knikkerbaan te vinden. En die lijkt erg in de smaak te vallen. "Dit is echt een knikkerbaan zoals je die thuis bouwt, maar dan XXL."

Er vormt zich een lange rij met enthousiaste kinderen. In hun hand hebben ze een houten bal die over de baan kan rollen. Ook Ties (7) is bij de kinderboerderij en barst van de energie. Hij demonstreert hoe je de baan gebruikt, bijvoorbeeld tijdens het lanceren van de bal. "Je trekt aan het touw. Als die niet meer verder kan, ga je met je voeten naar voren en laat je het keihard los. Dan rolt het balletje onder het dakje en gaat het uiteindelijk draaien en komt het er aan de onderkant uit."

Dewi (9) heeft al een paar rondjes afgelegd met haar bal en heeft inmiddels in de vingers hoe de baan werkt. "Bij de dieren doe je het balletje erin. Daarna valt het eruit en ga je helemaal het pad af. Je moet dan proberen om het balletje niet stil te laten liggen. Als het lukt, is het puur geluk", en daar zit het woensdagmiddag wel goed mee, zegt ze.

Als Talitha Visser van de kinderboerderij om zich heen kijkt, heeft ze alleen maar een glimlach op haar gezicht. Op de boerderij was nog een plekje over. Het idee voor een knikkerbaan is afgekeken van de Alpenlanden. "In Oostenrijk zagen we dat dit een groot succes was. De kinderen zijn lekker actief en buiten. Het is echt iets uit de bergen vanwege de hoogteverschillen. Dat was hier de uitdaging, maar het is goed gelukt."

Jeugdburgemeester Julia van Hoek was ook van de partij. Zij verrichtte samen met jeugdwethouder Vera Bongers en wethouder Dolf Warris de opening. "Ik vind het leuk dat het toegankelijk is voor iedereen. Dus ook voor kinderen in een rolstoel en andere kinderen kunnen het doen."

Volgens Visser is knikkeren zeker niet iets wat alleen van vroeger is. "Ik denk toch dat de magie van het knikkeren van ons vroeger zich vertaalt naar een iets andere versie. Maar de magie blijft en je verleert het nooit. Ik ga zo meteen ook nog even", zegt ze, waarna ook Visser haar houten knikkerbal tevoorschijn haalt en naar beneden laat roetsjen.