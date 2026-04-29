Domien Verschuuren krijgt eigen tulp na 20 jaar radio: 'Belachelijke eer'

De Tilburgse radio-dj Domien Verschuuren (38) heeft woensdag zijn eigen tulp gedoopt. De Qmusic-dj, die dit jaar twintig jaar actief is op de radio, mocht in de Keukenhof een fles prosecco over zijn ‘Tulipa Deejay Domien’ gieten. Hij kreeg daarbij ook een officieel certificaat.

"Ik ben er echt even stil van en dat gebeurt niet vaak op de radio", vertelt hij in een verklaring. "Als kleine jongen was ik al gek op alles wat met radio te maken heeft en twintig jaar later voelt dit nog steeds als het leukste wat er is."

Verschuuren noemt de vernoeming van de tulp ‘bizar’ en ‘eervol’. Tijdens zijn radioshow vertelde hij eerder al dat het zijn droom was om een eigen tulp te krijgen. "Als ik een eigen tulp krijg, kan ik bijna vredig sterven", grapte hij toen.

'Belachelijke eer'

Op Instagram blikt hij terug op het moment dat het idee ontstond. "Ik deelde mijn enthousiasme en liet direct tussen neus en lippen door weten dat ik het gaaf zou vinden om een eigen bloem te hebben", schrijft hij op Instagram. "Als geintje, natuurlijk. Onmogelijk ook. Enkel grootheden als Guus Meeuwis en Wendy van Dijk hebben een eigen tulp, kom nou."

Anderhalf uur later werd hij gebeld door Sandra Bechtholt, algemeen directeur van de Keukenhof. Zij was enthousiast, maar had nog wel een goede aanleiding nodig om een tulp te vernoemen. "Die had ik: twintig jaar op de radio."

In het bijzijn van vrienden en collega's doopte hij een tulp. "Knalrood, zoals het logo van Qmusic en als mijn passie voor radio", vervolgt hij. "Ik kan hier gespeeld blasé over doen, maar ik vind dit gewoon heel vet. Wat een belachelijke eer, ik ben er heel trots op! Net als op die twintig jaar 'op de radio'."