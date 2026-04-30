700 werknemers van ASML hebben gezondheidsklachten door mondkapjes

Een groot deel van de medewerkers van hightechbedrijf ASML uit Veldhoven heeft gezondheidsklachten na het werken met een mondkapje in een cleanroom. Uit onderzoek van vakbond FNV blijkt dat 90 procent van de medewerkers onder andere hoofdpijn en ademhalingsproblemen heeft.

Hoofdpijn, ademhalingsproblemen en vermoeidheid zijn de klachten die het vaakst voorkomen. Vooral werknemers die langer dan zes uur per dag een mondkapje dragen, lijken die klachten te hebben. De oplossing volgens de FNV is betere en gerichtere ventilatie van de cleanrooms. Dit zijn zeer schone en stofvrije werkplekken.

Er deden 800 mensen mee aan het onderzoek, dat bestond uit een vragenlijst die de vakbond verspreidde onder medewerkers. Van de mensen die de vragenlijst invulden, gaven 700 mensen aan klachten te hebben. De meeste mensen hebben meerdere klachten tegelijk.

'Mondmaskerpauze'

Het probleem ligt dus niet bij die werkplek, maar bij de mondkapjes. Daarom wordt bekeken of het gebruik daarvan minder kan. Ook zou een regelmatige 'mondmaskerpauze' de klachten kunnen verminderen, volgens de bond.

ASML laat weten dat het mondkapjesbeleid is ontwikkeld in samenspraak met werknemers en de ondernemingsraad en dat de werkwijze regelmatig wordt geëvalueerd. In sommige gevallen kunnen werknemers ook worden vrijgesteld van de mondkapjesplicht, maar dat kan alleen in sommige cleanrooms.

In gesprek over mogelijke vervolgstappen

Voor de EUV-fabriek, waar de nieuwste machines worden gemaakt, gelden strengere regels en kunnen mondkapjes niet worden afgedaan. "Onze systemen moeten in ultraschone omgevingen worden geproduceerd om beschadigingen in de gevoelige machines te voorkomen", zegt een woordvoerder van ASML. "Onze medewerkers zijn zich daar ook bewust van."

Toch is er ook begrip voor de klachten. "We begrijpen dat het dragen van mondkapjes lastig kan zijn en dat sommige collega’s daarom hun zorgen hebben geuit over gezondheid en welzijn. We erkennen ook de noodzaak, zoals aangegeven door FNV, om eventuele gezondheidsrisico’s in verband met het dragen van mondkapjes verder te onderzoeken. We bestuderen momenteel hun bevindingen en zullen FNV uitnodigen voor een gesprek over mogelijke vervolgstappen."