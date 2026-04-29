Nieuwe fietsbrug dicht en wachten op bootligplaats: dit mag je niet missen

Een nieuwe fietsbrug is weer dicht door teveel trillingen, topweer op komst en een wachtlijst voor ligplaatsen voor bootjes, terwijl er ook lege plaatsen zijn. Deze vijf verhalen moet je woensdag gelezen hebben.

Een splinternieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Dommel in Den Bosch is sinds vrijdag alweer dicht. De brug, die pas half maart onder grote belangstelling midden in de nacht werd geplaatst, blijft drie weken gesloten omdat de demper niet goed werkt en er teveel trillingen worden gemeten. De gemeente baalt ervan maar benadrukt dat de veiligheid nooit in het geding is geweest. Lees hier het hele verhaal.

In Roosendaal zorgt een wooncomplex voor 300 arbeidsmigranten al vijf jaar voor hoofdpijn. Begin dit jaar gaf de Raad van State groen licht, maar een maand later keurde de brandweer het complex af, omdat de houten afdekplaten niet aan de huidige brandveiligheidseisen voldoen. Uitzendbureau ICE Agency moet nu de gevelplaten vervangen om de deadline van 15 juni te halen. De vertraging is niet alleen vervelend voor het uitzendbureau, maar ook voor gemeente, bedrijven en de arbeidsmigranten zelf. Check het verhaal hier.

Lege ligplaatsen voor bootjes én een wachtlijst: in Breda zorgt dit voor frustratie. Een jaar geleden beloofde de gemeente onderzoek en verbetering, maar er is niets veranderd. De wachtlijst bestaat nog steeds, nieuwe plekken worden alleen uitgegeven als iemand stopt en twintig nieuwe ligplaatsen uit 2021 mogen niet gebruikt worden. De gemeente belooft opnieuw dat het beter wordt en kondigt wederom onderzoek aan. Dit zal pas eind dit jaar klaar zijn. Hier lees je het verhaal.

Forum voor Democratie gaat geen deel uitmaken van de nieuwe coalitie in Helmond, ondanks een grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen (van twee naar vijf zetels). Na lang overleg koos Helder Helmond uiteindelijk voor samenwerking met D66, mede vanwege bestuurlijke continuteit en ervaring. Volgens de NOS lijkt het erop dat FvD nergens in Nederland echt voet aan de grond heeft gekregen in gemeentebesturen. Lees hier het verhaal.

Tot slot nog goed nieuws: haal die korte broek maar uit de kast. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen we genieten van zonovergoten dagen met een strakblauwe lucht. Vrijdag wordt het zelfs zomers warm met 25 tot 26 graden. In het weekend wordt het iets minder mooi met meer bewolking en kans op regen, maar de temperaturen blijven prima. Lees hier het volledige weerbericht.