NAC mist geblesseerde Greiml in strijd tegen degradatie

NAC Breda kan in de strijd tegen degradatie niet meer beschikken over centrale verdediger Leo Greiml. De Oostenrijker heeft een nieuwe schouderblessure opgelopen en moet een operatie ondergaan, meldt de huidige nummer 17 van de Eredivisie op zijn website.

Greiml (24) wordt vrijdag geopereerd in Oostenrijk en daar blijft hij de eerste periode van zijn revalidatie. "Het voelt zeer frustrerend dat ik in de slotfase van dit seizoen niet meer van waarde kan zijn voor NAC", zegt Greiml in het bericht. "Echter, ik weet dat ik deze operatie moet ondergaan om volgend seizoen weer fit te zijn. Ik ben blij met de steun en het vertrouwen vanuit de club."

NAC loopt gevaar om na Heracles Almelo als tweede club rechtstreeks te degraderen. De Bredanaren hebben met nog drie wedstrijden te gaan 5 punten minder dan Telstar en staan 6 punten achter bij FC Volendam en Excelsior. NAC speelt zaterdag uit tegen FC Utrecht.