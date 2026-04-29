Appartement onbewoonbaar na uitslaande brand in Eindhoven

Een appartement aan het Wouter Hollemanplein in Eindhoven is onbewoonbaar, nadat er woensdagavond korte tijd brand heeft gewoed. Het appartementencomplex werd ontruimd door het uitslaande vuur.

De eerste melding van de brand kwam rond half negen. Het vuur begon vermoedelijk op het balkon van het appartement op de derde verdieping van het gebouw. De bewoners waren niet thuis, maar zijn inmiddels op de hoogte gebracht door de brandweer.

De brand was kort maar fel en sloeg deels naar binnen. Even voor negen uur liet de Veiligheidsregio weten dat het vuur was geblust. Niemand raakte gewond bij de brand. De straat werd afgezet en bewoners van het complex wachtten buiten op straat tot zij terug naar binnen mochten.

Drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een ambulance kwamen op het vuur af.