FC Den Bosch geeft 2-0 voorsprong weg: 'Speelden met poep in de broek'

Het is FC Den Bosch woensdagavond niet gelukt om de eerste wedstrijd in de strijd om promotie te winnen. De play-off-wedstrijd tegen Almere City begon goed voor de Bosschenaren, maar een 2-0 ruststand werd in de tweede helft omgedraaid in een 2-3 overwinning voor de bezoekers. FC Den Bosch moet zaterdag in de return winnen om alsnog kans te maken op promotie naar de Eredivisie.

Zaterdag krijgen de Bosschenaren de kans om het recht te zetten. "We moeten eerst kritisch naar de tweede helft kijken. Want dit is gewoon zakken door de ondergrens en als je op die manier naar Almere gaat, kun je het uit je hoofd zetten", concludeert Van Grunsven.

Het is niet de eerste keer dat de Bosschenaren een voorsprong uit handen geven. Laatst werd er bij TOP Oss ook al een 0-2 voorsprong uit handen gegeven. Coach Ulrich Landvreugd erkent dat het een probleem is. "Maar dat is iets wat ik liever intern bespreek. Wij moesten iets meer achter de bal aan, waardoor onze krachten wegebben."

Aanvoerder Teun van Grunsven baalt van de manier waarop FC Den Bosch de voorsprong weggaf. "Het lijkt wel alsof er bij iedereen poep in de broek komt als we een goal tegen krijgen. In de tweede helft liepen we alleen maar achteruit, waardoor zij erin gingen geloven."

Het begon zo mooi

Nadat de rook was weggetrokken en het spandoek op de M-Side naar beneden was, werd er afgetrapt in een aardig vol stadion De Vliert. FC Den Bosch koos vanaf minuut één voor de aanval. De bezoekers uit Almere loerden op de counter, wat resulteerde in de eerste grote kansen. Zo haalde Kevin Felida een bal van de lijn en moest ook aanvoerder Teun van Grunsven een gevaarlijk schot blokken.

Na een kwartier was Boyd Reith namens Almere City aan de bal in de eigen zestien. Hij had alleen niet door dat de razendsnelle Kévin Mozialo in zijn rug kwam. Met een slim duwtje maakte hij de bal afhandig van Reith en zette de Congolees Sebastian Karlsson Grach voor een leeg goal. De Zweedse spits deed wat hij moest doen: de 1-0 binnentikken.

Kort na de Bossche goal werden de bezoekers weer gevaarlijk. Een schot van Marley Dors kwam tegen de paal en FC Den Bosch-goalie Pepijn van de Merbel moest een keer ingrijpen. Sowieso was het een hele open wedstrijd en was het eigenlijk een wonder dat er na een half uur pas één keer gescoord was. Teun van Grunsven kreeg nog een open kopkans namens de thuisploeg, maar knikte net over.

Maar het bleef ook niet bij één goal in de eerste helft. Vlak voor rust werd het 2-0 in De Vliert. Een vrijwel identieke goal Dit keer liet Emmanuel van de Blaak de bal van zich afsnoepen. Monzialo gaf dit keer niet voor, maar schoot prachtig binnen in het dak van de goal vanuit een hele lastige hoek.

Den Bosch geeft het weg

Na rust was het taak voor Den Bosch om de voorsprong vast te houden. Iets wat al meerdere keren dit seizoen niet zo goed ging. En ook nu moest FC Den Bosch in minuut 57 een tegengoal incasseren. Een voorzet werd ingekopt door Almere-spits Ferdy Druijf. Van de Merbel stopte de kopbal met een prachtige reflex. Echter bleef de bal in de doelmond hangen en was Joey Jacobs er namens Almere als eerste bij om de stand op 2-1 te zetten.

Tien minuten later was het weer Ferdy Druijf met een kopbal. Dit keer verlengde hij een vrije trap , waardoor Van de Merbel kansloos was en het weer gelijk stond. Daarna was het voor FC Den Bosch vooral tegenhouden. En ook dat ging fout. Vlak voor tijd valt een lange bal voor de voeten van Almere-speler Dors, waarna hij de winnende treffer maakte.

Zaterdag volgt de return in Almere. Om twee uur wordt er afgetrapt en moet Den Bosch winnen om door te gaan naar de volgende ronde van de play-offs.