Ruby en Sacha skeeleren van Bilbao naar Breda: 'Al vier slangen gezien'

Avontuurlijk en heel erg sportief, zo kun je Ruby van der Jagt (35) en Sacha Bernard (30) uit Breda wel noemen. Ze maken een tocht op skeelers van het Spaanse Bilbao naar huis. En dat valt niet altijd mee. "De eerste kilometer ben ik al vol op mijn plaat gegaan."

Ook hebben ze al een keer een boot gemist toen ze een meer moesten oversteken. "En de eerste kilometer van onze tocht dacht ik dat ik voorrang had, maar dat was niet. Ik moest heel hard remmen en toen ging ik vol op mijn plaat", lacht Ruby.

Ze skeeleren ongeveer 60 kilometer per dag. "Een van eerste dagen was vreselijk en toen lag er ook ineens een supergrote slang op de weg waar Ruby bijna overheen viel. En een kilometer verder werden we achterna gezeten door een pitbull."

Ze namen vorige week het vliegtuig naar Bilbao en gaan het hele end op skeelers weer terug. Woensdagavond zijn ze al voorbij Parijs, vertellen de twee in het radioprogramma Afslag Zuid.

Af en toe een tegenslag hoort erbij, maar het duo maakt ook genoeg mooie dingen mee onderweg. "Het is superleuk. We hebben al vier slangen gezien en ook reeën op de weg. En we hadden het laatst over een bever. Toen zagen we er even later eentje."

Een paar familieleden van de meiden rijden met de auto mee en dat is vooral handig in de bergen. "Op sommige stukken zijn die hoogtemeters zo gevaarlijk. Je kunt niet 16 procent naar beneden op je skeelers dus dan doen we de handen op de auto aan de achterkant. Dan rijdt mijn moeder of van Sacha op de koppeling, zodat we veilig naar beneden kunnen", vertelt Ruby.

Op een paar punten is het dan ook zo steil dat de meiden met de auto mee moeten, maar het meeste lopen of skeeleren ze. "We hebben echt heel veel kilometers omhoog gelopen. Het is echt hiken gecombineerd met skeeleren."

Het is niet de eerste keer dat Ruby en Sacha een flinke afstand afleggen op skeelers. Twee jaar geleden gingen ze van Breda naar Berlijn. Die 700 kilometer ging ze zo goed af dat ze nu voor het dubbele gaan. Op 5 mei verwachten ze weer thuis te zijn.

Wat ze stiekem nog wel hopen te vinden is een manier om geasfalteerde wegen goed in kaart te krijgen. "De routes zijn bijna niet te plannen, ook niet altijd met apps als Komoot en Strava. Soms lijkt de weg wel van boter. Dus als je dat in kaart zou kunnen brengen dan is skeelerend Nederland heel blij!"