Wielrenster gewond door aanrijding: automobilist stapt uit maar vlucht

Vandaag om 21:34 • Aangepast vandaag om 21:54
De vrouw is met spoed naar het ziekenhuis gebracht (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
Een wielrenster is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Hoge Ham en de Schoolstraat in Dongen. De automobilist stapte uit en liep naar het slachtoffer, maar ging er daarna vandoor.

De auto kwam uit de Schoolstraat gereden toen het misging. Volgens omstanders is de man uitgestapt, naar het slachtoffer gelopen en zou hij zijn legitimatiebewijs gaan halen. Vervolgens is de automobilist in zijn wagen vertrokken en niet meer teruggekomen.

De vrouw op de fiets kwam lelijk ten val en raakte gewond. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De weg is afgesloten. De politie is op zoek naar camerabeelden van het ongeluk.

De automobilist ging ervandoor (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
De politie kwam ter plaatse (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
