Isa (20) heeft een dwarslaesie en wil nu een kilometer kunnen wandelen

De supersportieve Isa de Jongh (20) uit Roosendaal kreeg vorig jaar vreselijk nieuws van haar artsen: ze zou waarschijnlijk nooit meer kunnen lopen. Nu, een jaar later, hangt de vlag er anders bij, want door keihard trainen kan ze weer wat stappen zetten. Aanstaande zondag hoopt ze zelfs een kilometer te wandelen tijdens de Wings for Life World Run in Breda. “Ik wil laten zien dat ik het wel kan en doe er alles voor”, zegt ze.

Isa was tot vorig jaar een echte fitgirl. Ze was vijf dagen per week in de sportschool te vinden en maakte daar ook video’s van die ze deelde op sociale media. Maar als ze in Oostenrijk aan het skiën is, verandert haar leven volledig. Ze mist een heuvel, vliegt door de lucht en valt hard op haar rug. Plots schrikt ze wakker. Ze ziet dat ze in de sneeuw ligt en vraagt haar klasgenoot om haar op te tillen. "Maar dat lukte niet, want ik voelde m’n benen niet. Ik kon helemaal niets meer." Isa is totaal in paniek en wordt naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht.

Daar blijkt dat ze haar rug, nek en borstbeen heeft gebroken. Een vreselijk scenario, want ze krijgt ook te horen dat ze een dwarslaesie heeft opgelopen en waarschijnlijk nooit meer kan lopen.

"Als ik met mijn rolstoel een restaurant niet binnenkom, dan ga ik wel naar het restaurant ernaast."

Na elf dagen in het ziekenhuis en verschillende operaties, komt ze terecht in een revalidatiecentrum. "Daar merkte ik dat m’n linkerbeen wel iets deed. Dat gaf me heel veel motivatie om door te gaan en te laten zien dat ik het wel kan." Inmiddels heeft ze haar school weer opgepakt en is ze aan het werk. Ook traint ze meerdere keren per week om haar lichaam sterker te maken en te leren lopen. En met succes, want met een rollator of krukken kan ze dus weer kleine stukjes lopen. “Ik ben trots op wat ik heb bereikt en daar haal ik kracht uit. Ook probeer ik altijd in oplossingen te denken en niet in de dingen die ik niet meer kan. Als ik met mijn rolstoel bijvoorbeeld een restaurant niet binnenkom, dan ga ik wel naar het restaurant ernaast", vertelt ze. Isa’s grootste droom? Kunnen lopen zonder hulpmiddelen. En daarom doet ze opnieuw mee aan de Wings for Life World Run, een hardloopwedstrijd in Breda waarvan het inschrijfgeld van de deelnemers gaat naar dwarslaesieonderzoek. Vorig jaar deed ze mee in haar rolstoel en werd ze na vijf kilometer ingehaald door de catcher car. Dit jaar hoopt ze dus een kilometer af te leggen met rollator.