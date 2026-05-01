Dominique schrijft nummer over borstamputatie: 'Voelde als stilstand'

Het gaat weer goed met zangeres Dominique de Bont (28) uit Waalwijk, oud-deelnemer aan het Regiosongfestival. Ze draagt het BRCA1-gen en heeft daardoor een verhoogd risico op borst- en eierstokkanker. Drie maanden geleden onderging ze een preventieve borstamputatie. Samen met haar vriend Daan schreef ze een nummer over die moeilijke periode.

Dominique kwam erachter dat ze het gen heeft nadat haar oma eierstokkanker kreeg en bij haar moeder hetzelfde gen werd vastgesteld. Sindsdien werd ze jaarlijks gecontroleerd. "Ik trok die onzekerheid niet meer van iedere keer weer die check en dan toch maar weer hopen dat het goed is. Dat brak me op", vertelt ze in het radioprogramma KEIgoeiemorgen!. Haar vriend Daan Zwierink, zanger van boyband Mainstreet, zag hoeveel stress dat opleverde. Daan: "Het is voor je gevoel toch een soort tikkende tijdbom, van wanneer komen ze een keer met slecht nieuws?"

"Het goede moment komt nooit."

Op haar 22e bracht haar huisarts een preventieve operatie al eens ter sprake. Dominique ging er steeds serieuzer over nadenken. "Het is vooral dat ik altijd in mijn hoofd had: komt ooit het moment dat ik voel dat ik het moet doen? Maar ik realiseerde me dat je zelf de regie in handen moet nemen om die keuze te maken."

Vorige zomer besloot ze door te pakken. "Toen dacht ik: ik ga gewoon het ziekenhuis bellen en moet het traject ingaan, want het goede moment komt nooit." In januari werd ze geopereerd.

"Dan voel je je ineens een omaatje van 80 dat afhankelijk is van haar vriend."

Het voelde als een soort mindfuck. "Omdat je dus de avond ervoor gezellig in een restaurant zit te eten en een paar uur later lig je er helemaal af. Dat is raar, omdat het in één keer gebeurt." Daan voegt toe: "Jij vond het ook wel moeilijk, want je bent niet ziek." De eerste operatie is het meest heftig. "Ze halen gewoon al het weefsel helemaal weg, je hele borst wordt leeg." Dat zorgde voor twee grote wonden. "Dan voel je je ineens een omaatje van tachtig dat afhankelijk is van haar vriend. Dat vond ik niet leuk, maar hij heeft me heel goed verzorgd en zette echt alles ervoor aan de kant."

"Het voelde alsof ik stilstond, terwijl alles om je heen gewoon doorgaat en je niet mee kan doen."

Dominique herstelt goed en mag weer alles doen, ook tillen en haar armen volledig gebruiken. Toch voelde het spannend om het zingen en schrijven weer op te pakken. "Ik dacht: kan ik dat ooit nog goed? Want ik voel zo’n druk. Dan merk je pas heel erg dat je dat mist als het niet lukt." Die gevoelens verwerkte ze in een nieuw nummer met Daan. "Het voelde alsof ik stilstond, terwijl alles om je heen gewoon doorgaat en je niet mee kan doen." Eerst hield ze dat voor zichzelf.

"Je merkt dat je het niet kunt laten liggen."

Ze besloot het toch te delen, zodat mensen snappen wat er aan de hand is. "Je merkt dat je het niet kunt laten liggen, dat je er iets mee moet." Daan: "We gingen de studio in om eigenlijk een ander liedje af te maken, maar wilden iets nieuws maken. Iets wat over de afgelopen periode gaat en waarin we ons gevoel konden leggen." Het nummer, dat vergelijkbaar is met de sound van Suzan en Freek, is pas eergisteren afgemaakt. De releasedatum is nog niet bekend. "Maar het wordt voor de zomer." Het koppel kijkt uit naar de toekomst en hoopt samen live op te treden. "We zitten natuurlijk een beetje in hetzelfde schuitje als Suzan en Freek, maar hebben dit verhaal geschreven zodat we voor onszelf verder kunnen gaan", besluit Daan.