Brabantse versie van Parijs-Roubaix: 'Dan hebben we onze naam waargemaakt'

Het organiseren van wielerwedstrijden wordt vanwege de toegenomen veiligheidseisen steeds moeilijker. De organisatie van De HIVE Slag om Woensdrecht (HSOW) slaagt er wel in om een klassieker te organiseren die groeit in aanzien. Op zondag 3 mei rijdt er een peloton van 170 wielrenners door de gemeente Woensdrecht en omgeving. “Het is met onze kasseienstroken Parijs-Roubaix in het klein”, zegt Jeroen van Wezel van de Brabantse Wal Wielerevents.

De Brabantse Wal Wielerevents zijn vijf KNWU-wielerwedstrijden die worden gereden in de kernen van de gemeente Woensdrecht: Hoogerheide, Woensdrecht, Ossendrecht, Putte en Huijbergen. “Het idee is voortgekomen uit de coronatijd. Daarbij hadden we ook de wens om een klassieker te organiseren. Daar komt veel bij kijken, maar het is ons gelukt dankzij sponsoren en vrijwilligers. De gemeente Woensdrecht profileert zich als wielergemeente en was positief.” De eerste twee edities werden verreden in de zogenaamde Topcompetitie en vorig jaar in de pre-Holland Cup. Dit jaar hoort HSOW voor het eerst bij de Holland Cup, een competitie van nationale klassiekers onder de vlag van de internationale wielerbond UCI. Er zijn voor renners UCI-punten te verdienen en mede daarom doen er 25 ploegen mee, waarvan negen uit het buitenland. Van de Nederlandse renners zijn er meerdere bekend in het continentale circuit, zoals Elmar Abma en Yoeri Havik.

“De laatste drie winnaars (Martijn Budding, Rick Ottema en Martijn Rasenberg) zijn tot de profs toegetreden”, zegt Van Wezel. “Voor volgend jaar leggen we de lat nog hoger. We willen bijvoorbeeld ook de opleidingsploegen van onder andere Team Visma | Lease a Bike naar de gemeente Woensdrecht halen.”

"Ze zijn nog zwaarder dan vorig jaar."

De wielrenners komen volgens Van Wezel niet alleen voor de punten naar het westen van Brabant en een stuk Zeeland, maar ook voor het parcours. “We hebben kasseienstroken van meer dan twee kilometer. Ze zijn nog zwaarder dan vorig jaar. Het peloton rijdt midden in de polder. Als de wind verkeerd staat, kunnen er waaiers ontstaan. Dan hebben we onze naam als de ‘Slag om Woensdrecht waargemaakt."

Live op Omroep Brabant

De HIVE Slag om Woensdrecht is zondag 3 mei live te zien bij Omroep Brabant op televisie en de website. De start is om 14.00 uur bij de vliegbasis in Woensdrecht. De finish is op de Scheldeweg in Hoogerheide. In totaal rijden de wielrenners 7 rondes van 23,7 kilometer.

De organisatie krijgt bij de klassieker geen hulp van de politie. “Omdat we direct de polder ingaan en niet door alle dorpen, kan dat zonder politiebegeleiding”, zegt Van Wezel. “We krijgen hulp van het MotorBegeleidingsTeam Zeeland (MBTZ), een team dat veel ervaring heeft bij koersen. Samen met 35 verkeersregelaars en veel vrijwilligers maken we er een veilig evenement van.” Het gaat niet alleen om wielrennen op een hoog niveau, maar er worden ook Dikke Banden Races georganiseerd voor kinderen van 2 tot 12 jaar. “En nieuw is op zaterdagavond de Slag om Woensdrecht Run. Lopen is populair, dat zie je overal. Daarom vonden we het leuk om een hardloopwedstrijd toe te voegen aan het programma."