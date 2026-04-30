Man (60) uit Eindhoven overleden na val van elektrische step

Een 60-jarige man uit Eindhoven is woensdagnacht om het leven gekomen na een val van een elektrische step in het Zeeuwse Sluis. Dat meldt de politie.

De hulpdiensten kregen rond middernacht een melding van een ongeval aan de Kalkboei. De man was daar van zijn e-step gevallen.

De hulp van omstanders en hulpverleners mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. “Er zijn geen aanwijzingen dat er andere weggebruikers bij het ongeval betrokken zijn geweest”, meldt de politie.