Navigatie overslaan

Man (60) uit Eindhoven overleden na val van elektrische step

Vandaag om 09:56 • Aangepast vandaag om 11:27
De man is overleden na de val (foto: Provicom Multimediadiensten).
Een 60-jarige man uit Eindhoven is woensdagnacht om het leven gekomen na een val van een elektrische step in het Zeeuwse Sluis. Dat meldt de politie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De hulpdiensten kregen rond middernacht een melding van een ongeval aan de Kalkboei. De man was daar van zijn e-step gevallen.

De hulp van omstanders en hulpverleners mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. “Er zijn geen aanwijzingen dat er andere weggebruikers bij het ongeval betrokken zijn geweest”, meldt de politie.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
