Twee kinderen rennen en springen 's nachts over dak in Tilburg

Wijkagenten in Tilburg moesten woensdagnacht af op een merkwaardige melding. Twee kinderen hadden besloten om iets na half twee 's nachts te gaan freerunnen op onder meer het dak van een huis in de Reeshof.

De jongens, 12 en 13 jaar oud, renden over de daken van een woning. Dat deden ze in het holst van de nacht. Freerunnen is een sport waarbij het de bedoeling is om zo snel en sierlijk mogelijk een bepaalde route af te leggen, vaak door de stad.

De ouders van de jongens wisten van niets. De jongens werden thuis door de politie afgezet. Ze kregen geen boete. Wel hebben ze volgens de politie "thuis een straf gekregen waar geen boete tegenop kan".