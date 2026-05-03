Kijk hier live naar wielerwedstrijd De HIVE Slag om Woensdrecht

Met de start op het vliegveld, rondjes door de winderige polder en twee kasseienstroken kunnen de 170 wielrenners tijdens De HIVE Slag om Woensdrecht hun borst natmaken. De wielerwedstrijd met in totaal 25 nationale en internationale ploegen is live te zien op Omroep Brabant.

De wielrenners kunnen tijdens deze wedstrijd UCI-punten verdienen, maar volgens de organisatie is dat niet de enige reden dat de wedstrijd in trek is. “We hebben mooie kasseienstroken van meer dan twee kilometer. Dit jaar zijn ze nog wat zwaarder dan vorig jaar. Het peloton rijdt midden in de polder. Als de wind een beetje verkeerd staat, dan ontstaan er waaiers. Dan hebben we onze naam als de ‘Slag om Woensdrecht waargemaakt”, zegt Jeroen van Wezel.

De wedstrijd is vanaf vier uur live te zien op de website en tv van Omroep Brabant.