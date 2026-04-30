Strijdbijl begraven, ruzie om logo lijkt gesust: 'Prioriteit op toekomst'

De lucht in de gemeente Maashorst lijkt weer geklaard na eerdere onenigheid met de politieke partij Lokaal Maashorst, laat de gemeente donderdag weten. Begin februari wilde de gemeente nog een juridische procedure starten tegen de partij vanwege het gebruik van de zogenoemde 'Pulse', onderdeel van het gemeentelogo. Begin deze week zijn beide partijen toch tot overeenstemming gekomen.

De oplossing is dat Lokaal Maashorst het merkrecht overdraagt aan de gemeente. Daarbij ziet de partij af van het gebruik van de 'Pulse' in haar logo. Beide partijen geven aan blij te zijn met de uitkomst. "We willen niet in een juridische discussie terechtkomen", vertelt lijsttrekker Christa van de Langenberg van Lokaal Maashorst. "We hebben ons altijd constructief opgesteld en we willen dat ook blijven doen", vult de fractievoorzitter aan. "De prioriteit moet liggen bij de toekomst en de inwoners. We willen ons niet laten afleiden door onbelangrijke zaken zoals logo's."

"Je snapt dat dit voor een nieuwe partij een flinke investering is."

Het logo van de gemeente Maashorst bestaat uit een woordmerk, 'Maashorst', en een beeldmerk, ook wel de 'Pulse' genoemd. Deze gestileerde M, werd in 2021 ontwikkeld als onderdeel van de nieuwe huisstijl van de gemeente Maashorst. Inwoners, verenigingen en initiatieven in relatie tot de gemeente werden destijds aangemoedigd het beeldmerk te gebruiken. "De Pulse is van en voor iedereen", bleek uit een brief van de gemeente destijds.

De nieuwe politieke partij wilde het logo graag gebruiken. Met een andere kleur kon de partij het logo vrij gebruiken. "We hebben direct de gemeente gemaild dat wij de 'Pulse' in gebruik hebben genomen. Om onze politieke toepassing te beschermen hebben we het laten vastleggen bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. We hebben volledig open kaart gespeeld." Toen de gemeente enige tijd later zelf het eigen logo wilde registreren, maakte de lokale partij daar bezwaar tegen. Iets dat bij de gemeente Maashorst in het verkeerde keelgat schoot. "Met het gebruik van de 'Pulse' door derden wilden wij verbondenheid en gezamenlijke trots stimuleren, maar gebruik door een politieke partij was daarbij niet voorzien", laat de gemeente weten. Dat gebruik vond de gemeente niet wenselijk, omdat daardoor het onderscheid tussen politiek en de gemeente als dienstverlenende organisatie zou vervagen. De gemeente heeft om die reden inmiddels de regels voor het gebruik van de 'Pulse' aangescherpt.

"Fijn dat we vooruit kunnen."

Een maandenlange discussie volgde. Eind februari dreigde de gemeente zelfs een juridische procedure te starten. Uiteindelijk is het beide partijen toch gelukt om tot een oplossing te komen. "Fijn dat we vooruit kunnen", zegt Christa van de Langenberg, die wel opziet tegen het maken van een nieuw logo. "Je snapt dat dit voor een nieuwe partij een flinke investering is." De nieuwe politieke partij wil haar energie vooral steken in de gemeenteraad. "We zijn erg blij dat we meer dan genoeg stemmen hadden voor een zetel, bijna twee zelfs. We gaan bouwen aan de toekomst van onze constructieve partij."