Vrouw gewond bij botsing tussen twee auto's op kruising in Tilburg

Vandaag om 12:06 • Aangepast vandaag om 13:45

Twee auto's zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de kruising van de Bredaseweg met de Zwartvenseweg in Tilburg. Een vrouw raakte daarbij gewond.

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk of zij achter het stuur van een van de wagens zat.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor elf. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing. De auto’s raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf. De weg werd daarom kort in beide richtingen afgesloten.

  • Vrouw gewond bij botsing op kruising in Tilburg (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
