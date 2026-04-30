Vrouw gewond bij botsing tussen twee auto's op kruising in Tilburg

Twee auto's zijn donderdagochtend op elkaar gebotst op de kruising van de Bredaseweg met de Zwartvenseweg in Tilburg. Een vrouw raakte daarbij gewond.

De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is nog onduidelijk of zij achter het stuur van een van de wagens zat.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor elf. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing. De auto’s raakten zwaar beschadigd en zijn afgevoerd door een bergingsbedrijf. De weg werd daarom kort in beide richtingen afgesloten.