Meerdere gewonden bij ongeluk op de A2 bij Vught

Vandaag om 13:00 • Aangepast vandaag om 13:38
Drie auto's zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst op de A2 bij Vught. Daarbij vielen meerdere gewonden. De snelweg vanuit Eindhoven richting Den Bosch was richting het noorden dicht. Rond halftwee ging de snelweg weer helemaal open.

 

Een van de auto's kwam na de botsing op zijn kop op het wegdek terecht. Eén persoon is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Drie personen zijn ter plekke behandeld aan hun verwondingen en hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

De file richting Utrecht liep snel op. Verkeer richting Den Bosch kon Tilburg aanhouden over de A58. Ook in de andere rijrichting stond een file.

De politie heeft meerdere boetes uitgedeeld aan automobilisten die het ongeval probeerden te filmen. Ook werden bestuurders beboet die de rode kruizen negeerden en over de vluchtstrook reden.

Groot ongeluk op de A2 bij Vught (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
