Carla kreeg de diagnose borstkanker, maar ze blijft hardlopen: voor anderen
Carla de Rooij uit Veldhoven zal afgelopen jaar niet snel omschrijven als haar beste jaar ooit… Vorig jaar kreeg ze de diagnose borstkanker en daarmee brak voor de fanatieke hardloopster een heftige periode aan, waarin ze werd geopereerd en bestraald. Al die tijd hield hardlopen haar letterlijk op de been. Nu wil ze niets liever dan ervoor zorgen dat mensen die niet kunnen lopen, dat ooit weer wel kunnen.
Normaal gesproken loopt Carla met twee vingers in de neus een halve marathon. Nu waren er perioden waarin ze haar hardloopschoenen echt niet mocht aantrekken. “Dan werd ik op de bank gezet en moest ik verplicht rusten”, vertelt de fysiotherapeute lachend, terwijl ze al zittend haar handen onder haar benen klemt. “Ja, dat kost me echt energie, stilzitten. Maar hardlopen geeft me energie.”
Stapje voor stapje kwam ze het vreselijke jaar door: "Het ging met pieken en dalen en hardlopen heeft me daarbij echt overeind gehouden. Het hielp me letterlijk en figuurlijk vooruit." Het buiten zijn deed haar mentaal enorm goed, geeft ze aan. En omdat Carla dankzij het lopen een goede conditie heeft, herstelde ze na de operaties en bestralingen snel.
Al die tijd na de diagnose bleef ze, ondanks behandelingen, dus zoveel mogelijk lopen. En vaak haalde ze daarmee ook nog geld op voor het goede doel, zoals KWF Kankerbestrijding: "Ik voel dan dat ik iets wil doen. Voor mij is dat blijven bewegen en stappen blijven zetten, voor mezelf en voor een ander."
En precies daarom staat ze aanstaande zondag opnieuw aan de start van de Wings for Life World Run in Breda, waarmee geld wordt opgehaald voor onderzoek naar ruggenmergletsel. Normaal gesproken is ze enorm fanatiek en zou ze minimaal een halve marathon willen lopen. Maar dat idee heeft ze nu losgelaten. Niet zo gek als je bedenkt dat ze amper twee maanden geleden nog voor het laatst werd geopereerd.
"Ik sta aan de start voor de mensen die helemaal niet kunnen lopen."
"Voor mij draait hardlopen niet alleen om snelheid of afstand. Het draait om stappen zetten", legt Carlo uit. "En wat is er nou belangrijker: het aantal kilometers dat je haalt of het feit dat je mee mag doen?" Hoe ver ze zondag komt, maakt haar dan ook niet uit: "Ik sta aan de start voor de mensen die helemaal niet kunnen lopen. Hen wil ik helpen."
Hoe het met haar ziekte gaat? Naar eigen zeggen is ze 'kerngezond': "Natuurlijk is alles kort geleden en vraag ik me af of alles goed is gegaan. Maar daar ga ik vanuit, ik ga voor de positieve instelling."
Live te volgen bij Omroep Brabant
Omroep Brabant is zondag 10 mei live bij de Wings for Life World Run in Breda op tv, via de radio. website en app en via Brabant+. De uitzending begint om 12.55 uur. Uniek aan deze wedstrijd is dat de deelnemers worden ingehaald door een rijdende finishlijn, de zogenoemde 'Catcher Car' met daarin coureur Robert Doornbos en atleet Churandy Martina.
De editie van vorig jaar is helemaal terug te kijken op Brabant+.