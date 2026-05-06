Carla kreeg de diagnose borstkanker, maar ze blijft hardlopen: voor anderen

Carla de Rooij uit Veldhoven zal afgelopen jaar niet snel omschrijven als haar beste jaar ooit… Vorig jaar kreeg ze de diagnose borstkanker en daarmee brak voor de fanatieke hardloopster een heftige periode aan, waarin ze werd geopereerd en bestraald. Al die tijd hield hardlopen haar letterlijk op de been. Nu wil ze niets liever dan ervoor zorgen dat mensen die niet kunnen lopen, dat ooit weer wel kunnen.

Normaal gesproken loopt Carla met twee vingers in de neus een halve marathon. Nu waren er perioden waarin ze haar hardloopschoenen echt niet mocht aantrekken. “Dan werd ik op de bank gezet en moest ik verplicht rusten”, vertelt de fysiotherapeute lachend, terwijl ze al zittend haar handen onder haar benen klemt. “Ja, dat kost me echt energie, stilzitten. Maar hardlopen geeft me energie.”

Stapje voor stapje kwam ze het vreselijke jaar door: "Het ging met pieken en dalen en hardlopen heeft me daarbij echt overeind gehouden. Het hielp me letterlijk en figuurlijk vooruit." Het buiten zijn deed haar mentaal enorm goed, geeft ze aan. En omdat Carla dankzij het lopen een goede conditie heeft, herstelde ze na de operaties en bestralingen snel.

Al die tijd na de diagnose bleef ze, ondanks behandelingen, dus zoveel mogelijk lopen. En vaak haalde ze daarmee ook nog geld op voor het goede doel, zoals KWF Kankerbestrijding: "Ik voel dan dat ik iets wil doen. Voor mij is dat blijven bewegen en stappen blijven zetten, voor mezelf en voor een ander."