Sandra Laros verzamelt honderden mensen voor Wings for Life World Run

Sandra Laros uit Oosterhout is niet alleen winnaar van de Wings for Life World Run 2015, maar misschien ook wel de meest fanatieke ambassadeur van het hardloopevenement. Al maandenlang motiveert ze mensen om zich in te schrijven. En met succes: door haar enthousiasme gaven meer dan 200 mensen zich op voor haar team. Daarmee halen ze geld op voor mensen die niet meer kunnen lopen.

In 2015 deed Sandra voor het eerst mee met de internationale hardloopwedstrijd. Na ruim 37 kilometer werd ze toen ingehaald door de zogeheten 'Catcher Car' en was ze de beste vrouw in Breda. Dwarslaesierevalidatie is topsport

Daarna verdween het evenement een paar jaar uit Breda. "Toen het in 2024 weer terugkwam, dacht ik: daar wil ik weer wat mee doen", vertelt ze. Door haar werk als fysiotherapeut ziet ze het leed dat ruggenmergletsel aanricht van dichtbij. Dat raakt haar, maar zorgt ook voor inspiratie. "Wat zij doen, vergelijk ik heel erg met topsport. Als ik zie hoe die patiënten kunnen omdenken om tijdens de revalidatie het beste uit zichzelf te halen, dan is dat topsport. En misschien wel topsport in het kwadraat."

Ze weet bovendien wat het betekent om op hoog niveau te presteren. Zelf liep ze jarenlang topsport, en ook in haar directe omgeving is dat niveau niet vreemd: haar zoon Niels Laros is zelfs een van de beste atleten ter wereld. Groter team dan vorig jaar

Vorig jaar motiveerde ze 183 mensen om zich in te schrijven voor haar team. Samen haalden ze toen zo’n 11 duizend euro op voor onderzoek naar ruggenmergletsel. Die topsportmentaliteit heeft ze nog steeds en daarom legde ze de lat dit jaar nog wat hoger: 200 mensen wilde ze verzamelen. Haar enthousiasme over het evenement spat er vanaf en daardoor weet iedereen in haar omgeving er inmiddels van. Ook vertelde ze erover tijdens zogeheten social runs. "Dat iedereen tegelijkertijd rent voor dat ene doel, dat vind ik gewoon gaaf!" En met succes: eind april behaalde ze al haar doel. Daarmee haalt ze opnieuw veel geld op voor mensen met een dwarslaesie. Meedoen op afstand

Eén ding had ze graag anders gezien: dat ze er ook daadwerkelijk bij zou kunnen zijn. Het afstuderen van haar zoon in Amerika bleek in dezelfde periode te vallen als het evenement. Via de officiële app van Wings for Life loopt ze wel mee, ook op hetzelfde tijdstip als iedereen in Breda. "We hebben een rondje van vijf kilometer uitgezet en dat hoop ik in ieder geval minimaal vijf keer te lopen." Dat ze op afstand meedoet, zal geen invloed hebben op haar enthousiasme. "Dat iedereen tegelijkertijd rent voor dat ene doel, dat vind ik gewoon gaaf!"

Uniek aan deze wedstrijd is dat de deelnemers worden ingehaald door een rijdende finishlijn, de zogenaamde 'Catcher Car' met daarin coureur Robert Doornbos en atleet Churandy Martina.