Marathonloper Mikky Keetels wil haar verste afstand ooit lopen in Breda

Ze werkt fulltime als stewardess, studeert journalistiek en wint ook nog marathons in een toptijd. Mikky Keetels (27) uit Schijndel is een multitalent. Amper een maand geleden finishte ze als eerste Nederlandse vrouw bij de Marathon Rotterdam en zondag won ze nog de marathon van Vancouver. Komend weekend gaat ze een nieuwe uitdaging aan: dan hoopt ze haar verste afstand ooit te lopen bij de Wings for Life World Run in Breda.

Praat je met Mikky, dan vraag je je af waar ze de tijd en energie vandaan haalt om al deze dingen te combineren. Na een lange werkdag komt ze met een jetlag aan op bestemming en klapt ze haar laptop open om werk voor haar stage te doen. Daarna trekt ze ook nog haar hardloopschoenen aan en gaat ze tientallen kilometers lopen. Wat opvalt als ze dit vertelt? Het enthousiasme spat er vanaf en dat maakt deze loopster misschien wel zo bijzonder.

"In Kuala Lumpur lag ik bijna in een put."

"Ik zie hardlopen altijd als een soort van op avontuur gaan. Muziekje op en gewoon lekker alles loslaten. Ik vind het een soort yoga, ontspanning." Doordat ze over de hele wereld vliegt, kan je wel zeggen dat haar trainingen ook echt een avontuur zijn. "In Mexico doe ik een soort hoogtestage. In Salt Lake City liep ik ergens tussen de witte bergtoppen. En in Kuala Lumpur lag ik bijna in een put omdat er een gat in de grond zat", vertelt ze lachend. En daarmee lijkt haar werk haar hardloopcarrière te ondersteunen.

In slechts een paar jaar is ze van amateur naar topatleet gegroeid. Daardoor durft ze nu ook groots te dromen. "De Olympische Spelen zijn nu mijn doel. We zijn daarom aan het kijken hoe ik mijn leven zo kan inrichten dat dat mogelijk is." Waarschijnlijk gaat ze haar werk als stewardess daarom op een iets lager pitje zetten. En het papiertje van haar studie heeft ze bijna binnen.

"Echt benieuwd hoe het is om te lopen zonder finishlijn."

Met de Marathon van Vancouver nog in haar benen, loopt ze aanstaande zondag 10 mei dus de Wings for Life World Run in Breda. Moaar over hoe ze die gaat lopen, is ze nog niet uit. "We zijn nog een beetje aan het wikken en wegen wat we gaan doen." Wel is duidelijk dat ze met een groepje snelle mannen van start zal gaan. En ook daarin spat het plezier er weer vanaf. "We gaan een poging doen om zo ver mogelijk te komen. Maar het is ook gewoon gezellig omdat het een soort teamtaak is. En ik ben echt benieuwd hoe het is om te lopen zonder finishlijn!" Bij het evenement worden deelnemers ingehaald door een rijdende finish lijn, de zogenoemde 'Catcher Car'. Eén ding is zeker: Mikky gaat tot het uiterste. Ze wil in ieder geval verder lopen dan ze ooit heeft gedaan: 42,195 kilometer, de marathonafstand. Daar mag ze 3 uur en zo'n 6 minuten over doen tot de rijdende finishlijn haar op de hielen zit. Ter vergelijking: de marathon van Rotterdam won ze in 2:30.42 en die van Vancouver in 2:33.01. Vorig jaar werd de Poolse Patrycja Talar na 57 kilometer ingehaald door de Catcher Car.