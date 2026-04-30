Zo ziet de zomer van Mathieu van der Poel eruit: rijdt sowieso de Tour

Wielrenner Mathieu van der Poel rijdt deze zomer de Tour de France. Dat zegt hij in een interview met de Spaanse sportkrant AS. Ook is het volgens Van der Poel 'zeer goed mogelijk' dat hij eind augustus in actie komt op het wereldkampioenschap mountainbike.

"We maken mijn schema klaar voor de Tour de France, waaraan ik zeker zal deelnemen", zegt Van der Poel tegen de sportkrant . "We moeten kijken welke wedstrijden ik doe voordat ik daarheen ga. Het is aannemelijk dat daar enkele mountainbikewedstrijden tussen zitten."

Na de Ronde van Frankrijk wil de renner van Alpecin - Premier Tech zich richten op het WK mountainbike in het Italiaanse Val di Sole. "Het klopt dat het redelijk kort op de Tour de France volgt, maar ik denk dat ik in topvorm kan aankomen en daar alles kan geven", zegt hij.

Vier disciplines

Het WK mountainbike is het grote doel van de alleskunner op de fiets: "Omdat niemand ooit in alle vier de disciplines heeft gewonnen." Van der Poel werd al wereldkampioen op de weg, in het veldrijden en op gravel. "Dus dat zou een historische overwinning zijn", geeft hij aan. Een unieke prestatie die in het vrouwenpeloton al wel is gerealiseerd, door de Franse Pauline Ferrand-Prévot

Van der Poel deed al vijf keer eerder mee aan de Ronde van Frankrijk. In 2021 debuteerde hij en won hij de rit naar Mûr de Bretagne. Die dag veroverde hij de gele leiderstrui. De Tour de France start dit jaar op 4 juli in Barcelona en eindigt op 26 juli volgens traditie in Parijs.