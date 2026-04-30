Medewerker FC Den Bosch over de grens: 'Gedrag past niet bij de club'

FC Den Bosch doet onderzoek naar een voorval met de veiligheidscoördinator van de club na de thuiswedstrijd tegen Almere City FC woensdagavond. Op beelden is te zien hoe de medewerker na het verloren duel in de play-offs voor het uitvak staat en fel reageert richting de uitsupporters.

De beelden werden donderdag gedeeld door Voetbal Ultras . Zij omschrijven de situatie als opvallend: "De veiligheidscoördinator van FC Den Bosch kwam naar het uitvak van Almere City om de uitsupporters uit te dagen, terwijl hij juist verantwoordelijk is voor de veiligheid in en rondom het stadion. De omgekeerde wereld?"

Over de grens

De Bossche club bevestigt donderdag dat er sprake was van een incident in het bezoekersvak van het stadion. "Van dit incident circuleert een video op verschillende (sociale) media, waarin een medewerker van onze club over de schreef gaat. De directie en de medewerker in kwestie betreuren de situatie en erkennen dat er fouten zijn gemaakt in de benadering van het incident en de bezoekers in het uitvak."

In gesprek met medewerker

De club doet nog onderzoek naar wat er precies is gebeurd. "Dit gedrag past niet bij FC Den Bosch en de club gaat met de medewerker in gesprek om situaties als deze in de toekomst te voorkomen."