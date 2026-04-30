Live: Zeer grote brand woonwinkel Kwantum in Waalwijk: pand ontruimd
In woonwinkel Kwantum op een industrieterrein aan de Professor Zeemanweg in Waalwijk is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer heeft rond tien voor drie opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brand brak ongeveer een uur eerder uit. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.
Opgeschaald naar GRIP 1
De brandweer heeft opgeschaald naar GRIP 1. Dat betekent dat het om een incident gaat waarbij 'goede afstemming tussen hulpdiensten noodzakelijk is'. De officieren van de brandweer, politie en ambulance vormen hierbij samen een team.
Kwantum ontruimd
De brand brak rond tien over twee uit in het magazijn van de winkel. De Kwantum is nu ontruimd. Er komt veel rook vrij door de brand. De brandweer is met veel eenheden ter plaatse en zet in op het voorkomen van uitbreiding.
Op het industrieterrein zitten verschillende meubel- en kluswinkels, zoals Carpetright, Vloer Waalwijk, Topvloeren, Colora, Haco en de Prominent.