Live: Zeer grote brand woonwinkel Kwantum in Waalwijk: pand ontruimd

14:48

De brand brak rond tien over twee uit in het magazijn van de winkel. De Kwantum is nu ontruimd. Er komt veel rook vrij door de brand. De brandweer is met veel eenheden ter plaatse en zet in op het voorkomen van uitbreiding.

Op het industrieterrein zitten verschillende meubel- en kluswinkels, zoals Carpetright, Vloer Waalwijk, Topvloeren, Colora, Haco en de Prominent.