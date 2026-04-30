Navigatie overslaan
LIVEBLOG

Live: Zeer grote brand woonwinkel Kwantum in Waalwijk: pand ontruimd

Vandaag om 14:26 • Aangepast vandaag om 15:13
Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink
In woonwinkel Kwantum op een industrieterrein aan de Professor Zeemanweg in Waalwijk is donderdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer heeft rond tien voor drie opgeschaald naar 'zeer grote brand'. De brand brak ongeveer een uur eerder uit. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Liveblog

15:13

Videobeelden van een omstander

15:02

Foto's van de heftige brand

14:53

Automobilisten kunnen de brand al op afstand zien

Brand is op de snelweg te zien (foto: Rochelle Moes).
14:52

Opgeschaald naar GRIP 1

De brandweer heeft opgeschaald naar GRIP 1. Dat betekent dat het om een incident gaat waarbij 'goede afstemming tussen hulpdiensten noodzakelijk is'. De officieren van de brandweer, politie en ambulance vormen hierbij samen een team.

14:48

Kwantum ontruimd

De brand brak rond tien over twee uit in het magazijn van de winkel. De Kwantum is nu ontruimd. Er komt veel rook vrij door de brand. De brandweer is met veel eenheden ter plaatse en zet in op het voorkomen van uitbreiding. 

Op het industrieterrein zitten verschillende meubel- en kluswinkels, zoals Carpetright, Vloer Waalwijk, Topvloeren, Colora, Haco en de Prominent.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.